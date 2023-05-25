Avustralya’da Twitter ve Erdoğan tartışma konusu oldu

Türkiye Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanırken, Avustralya’da yeni bir tartışma patlak verdi…

Avustralya’nın e-Güvenlik Müdürü Julie Inman Grant açıklamalarda bulundu. Twitter’ın Avustralya hükümetinin taleplerine yanıt vermekte yavaş kaldığını açıklayan Grant, Senato’da açıklama yaptı.

Avustralyalı yetkililerin açıklamaları İngiliz medyasında gündem oldu.

“BİZE GERİ DÖNMÜYORLAR, TÜRKİYE’DE ENGELLİYORLAR”

Grant, “Twitter, çocuk istismarıyla mücadelede yavaş kalıyor ve buna karşılık olarak Türkiye’deki seçimlerden önce Erdoğan karşıtı paylaşımları engelliyor” dedi. Twitter’ın hükümetlerin taleplerine yanıt konusunda tutarsız olduğunu söyleyen Grant, “Twitter’ın benim ya da iletişim bakanı Michelle Rowland’ın taleplerine ve mektuplarına yanıt vermemesi çok korkunç” dedi.

İlk tur seçimlere günler kala Twitter, Ankara’dan gelen talep doğrultusunda bazı hesapları engelleme kararı almıştı. O dönemde Twitter’ın hamlesine tepki gösteren bazı kullanıcılarına ise Twitter’ın sahibi Elon Musk, “Senin beynin yerinde mi? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

“TÜRKİYE GİBİ YAPALIM” ÖNERİSİ

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Grant, “Ben Twitter’ı savunmuyorum. Sadece farklı hükümetlere farklı yanıt vermelerini tutarsız buluyorum. Bu konuya katılıyorum” dedi. Avustralyalı yetkililer para cezası verilmesinin ise yeterli olmayacağını belirtirken, “Elon Musk’a maksimum 700 bin dolar para cezası kesebiliriz ve o da bu cezaya güler geçer” yorumunu yaptı.

Yeşillerden senatör olan David Shoebridge de, “Türkiye’nin yaptığına benzer bir yöntem izleyebiliriz. Avustralya’da Twitter’ı geçici olarak kapatabiliriz” yorumunu yaptı. Grant ise bu kararın ancak Avustralya parlamentosunda verilebileceğinin altını çizdi.