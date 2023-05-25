  • BIST 4.411,82
  • Altın 1248.557
  • Dolar 19.9312
  • Euro 21.4345
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAdana’da 4.9 büyüklüğünde deprem!

Avustralya’da Twitter ve Erdoğan tartışma konusu oldu

»
Türkiye'deki kritik seçime sayılı günler kala, Avustralya'da yeni bir tartışma başladı...
Avustralya’da Twitter ve Erdoğan tartışma konusu oldu

Türkiye Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turuna hazırlanırken, Avustralya’da yeni bir tartışma patlak verdi…

Avustralya’nın e-Güvenlik Müdürü Julie Inman Grant açıklamalarda bulundu. Twitter’ın Avustralya hükümetinin taleplerine yanıt vermekte yavaş kaldığını açıklayan Grant, Senato’da açıklama yaptı.

Avustralyalı yetkililerin açıklamaları İngiliz medyasında gündem oldu.

“BİZE GERİ DÖNMÜYORLAR, TÜRKİYE’DE ENGELLİYORLAR”

Grant, “Twitter, çocuk istismarıyla mücadelede yavaş kalıyor ve buna karşılık olarak Türkiye’deki seçimlerden önce Erdoğan karşıtı paylaşımları engelliyor” dedi. Twitter’ın hükümetlerin taleplerine yanıt konusunda tutarsız olduğunu söyleyen Grant, “Twitter’ın benim ya da iletişim bakanı Michelle Rowland’ın taleplerine ve mektuplarına yanıt vermemesi çok korkunç” dedi.

İlk tur seçimlere günler kala Twitter, Ankara’dan gelen talep doğrultusunda bazı hesapları engelleme kararı almıştı. O dönemde Twitter’ın hamlesine tepki gösteren bazı kullanıcılarına ise Twitter’ın sahibi Elon Musk, “Senin beynin yerinde mi? Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimin sınırlandırılması seçeneklerinden hangisini istiyorsunuz?” ifadelerini kullanmıştı.

“TÜRKİYE GİBİ YAPALIM” ÖNERİSİ

Senatörlerin sorularını yanıtlayan Grant, “Ben Twitter’ı savunmuyorum. Sadece farklı hükümetlere farklı yanıt vermelerini tutarsız buluyorum. Bu konuya katılıyorum” dedi. Avustralyalı yetkililer para cezası verilmesinin ise yeterli olmayacağını belirtirken, “Elon Musk’a maksimum 700 bin dolar para cezası kesebiliriz ve o da bu cezaya güler geçer” yorumunu yaptı.

Yeşillerden senatör olan David Shoebridge de, “Türkiye’nin yaptığına benzer bir yöntem izleyebiliriz. Avustralya’da Twitter’ı geçici olarak kapatabiliriz” yorumunu yaptı. Grant ise bu kararın ancak Avustralya parlamentosunda verilebileceğinin altını çizdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’deki cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri için yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı, ilk turda kullanılan oyları geçti24 Mayıs 2023 Çarşamba 20:43
  • HDP ve Yeşil Sol Parti: Açıklanan protokol evrensel demokratik ilkelere aykırıdır; seçimlerdeki tutumumuzla ilgili açıklamamızı yarın paylaşacağız24 Mayıs 2023 Çarşamba 19:14
  • Erdoğan: Milletimiz iktidara giden yolu Kandil'de arayanlara kırmızı kart gösterdi24 Mayıs 2023 Çarşamba 16:25
  • Ümit Özdağ, Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı, Dünya medyası böyle yorumladı: Farkı kapatabilir24 Mayıs 2023 Çarşamba 14:26
  • New York Times’tan seçim yorumu: Kim kazanırsa kazansın…24 Mayıs 2023 Çarşamba 13:49
  • Ümit Özdağ: İkinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:00
  • İşte Zafer Partisi’nin alacağı bakanlıklar24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:45
  • Kılıçdaroğlu ile Özdağ ortak açıklama yaptı24 Mayıs 2023 Çarşamba 11:32
  • Ümit Özdağ: İçişleri Bakanı olarak yollayacağım; yılda 11 milyar dolarımızı yiyen herkes gidecek24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:54
  • Kılıçdaroğlu-Özdağ 7 maddede anlaştı24 Mayıs 2023 Çarşamba 09:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti