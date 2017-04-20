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Avusturya Savunma Bakanı Güney’de

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Avusturya Savunma Bakanı Güney’de
Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil, Güney Kıbrıs’ta bugün resmi temaslarda bulunacak.

Alithia ve diğer gazeteler, Avusturya Savunma Bakanı Hans Peter Doskozil’in resmi temaslar yapmak amacıyla bugün Güney Kıbrıs’ta bulunacağını yazdılar.

Gazete, Doskozil’in bugün Rum Savunma Bakanı Hristoforos Fokaidis’le görüşeceğini, iki ülke heyetlerinin de müzakereleri sonrasında taraflar arasında askeri alanda bir işbirliği memorandumunun imzalanmasının beklendiğini yazdı.

Haberde, Doskozil’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le görüşeceği ve çeşitli ziyaretlerde bulunacağı belirtildi.

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