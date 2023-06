Ay burcuna göre aşk ve ilişkiler

Merhaba sevgili astrolojiseverler. Doğum esnasında, soluk aldığımız o ilk anın bir fotoğrafıdır aslında doğum haritalarımız ve bizim bu hayata nasıl bir rolle ve nasıl bir potansiyelle geldiğimizi anlatır. Bu nedenle doğum haritalarımızdaki gezegenlerin burçları, konumları ve birbirleriyle oluşturdukları açılar, birer gösterge olarak harita üzerinden bizi bize, bizi hayata açıklar.

Ay, yüzyıllardır anne, duygular ve ruhsal olan aktivitelerle eşleştirilmiştir. Bu nedenle Ay'ın hangi burçta olduğu bizim duygusal hayatımızın temel normlarını ortaya koyan en önemli unsurdur. Eğer kendinizin veya ilgilendiğiniz kişinin duygusal ilişkilerde beklentisinin ne olduğunu merak ediyorsanız Ay burcuna göre okuyabilirsiniz.

Peki Ay burcumuzun ne olduğunu nasıl bileceğiz? Eğer doğum gününüzü, ayını ve yılını tam olarak biliyorsanız, doğum saatinizi net bilmiyorsanız bile ayınızın hangi burçta olduğunu çok rahat bulabilirsiniz. Bunun için internet üzerinde birçok ücretsiz doğum haritası çıkaran siteler mevcut. Google hazretlerine sadece “Natal harita veya doğum haritası” diye yazmanız yeterli olacaktır.

Aşk hayatınızı, gecenin içinde en parlak zamanındaki ay ışığı gibi yaşamanızı dilerim.

Ay Koç burcunda aşkta ne bekler?

Ay, Koç burcunda aşk hayatında hareket ister.

Duygusal olarak performansın görünmesi onun için önemlidir. O nedenle imalarla zaman kaybetmek istemez. Karşısındaki ne hissediyorsa bunu açık seçik dile getirsin, konuşsun ister. Bu çoğu zaman Ay’ı Koç burcunda olmayan birini ciddi bir biçimde şaşırtabilir ve hatta o insanın samimiyetini dahi sorgulattırabilir. O nedenle size sevdiğini, aşık olduğunu ikinci buluşmada, hatta daha erken söylüyorsa muhtemelen o kişinin Ay’ı Koç burcundadır. Ay Koç'ta birini ilişkide mutlu edecekseniz onu sahiplendiğinizi hem ona hem de çevrenize bağıra bağıra ilan ederseniz her ne kadar “Sus, yapma, etme” dese de için için çok mutlu olacaktır. Yani biraz çocuk gibidirler; kaç, kovala, avla, oyna, bol hareket, çokça dürtüsel ama dibine kadar sahici.

Ay Boğa burcunda aşkta ne bekler?

Ay Boğa burcunda aşk hayatında uyum ve gerçeklik arar.

Karşılıklı faydanın bu duygusal ilişkide nasıl gelişeceği, yerini bulup bulmayacağı onun için önemlidir. Ay Boğa burcunda tenselliğe çok yatkındır, yani sizinle konuşurken biri size dokunuyorsa çok büyük olasılıkla Ay'ı Boğa burcundadır. Sevmek ve sevilmek, daha doğrusu iletişimin temel dinamiği dokunarak hissetmekten geçer. Yani Ay Boğa birine sevdiğini hissettirecekseniz, onun yanında ve ellerini tutuyor olmanız büyük puan kazandıracaktır size. Bunun yanında Ay Boğaların öyle sürprizleri de çok sevdiklerini söyleyemeyiz. Alıştıkları veya ikili ilişkide geliştirdikleri rutinin dışına çıkmak onlar için yeniden bir ilişki kurmak kadar zordur. Duygusal gelgitlere, kıskançlık oyunlarına pek de müsait olduklarını söyleyemeyeceğim. Çünkü Ay Boğa öncelikle “benim” demeyi sever.

Ay İkizler burcunda aşkta ne bekler?

Ay İkizler burcunda aşk hayatında sürprizler ve değişiklikler ister.

Av ve avlanan oyunlarını bir yere kadar severler ama bir yerden sonra “fazla naz aşık usandırır” deyiminin bir numaralı göstergesi olurlar. Genelde herkes İkizler için “aldatır gider, değişkendir” dese de aslında Ay İkizler'de inanılmaz sadık bir aşıktır ve aşkı ile karşısındakinin ayaklarını yerden kesebilir. Yeter ki her şeyinizi ortaya bir anda sermeyin. Onlar için aşkı anlamlı kılan şey aslında bitmek bilmez merakları ve keşif yanlarıdır. O nedenle şaşırmak ve hakkınızda yeni bir şey daha öğrenmek onları size sadık kılacaktır. Ama ne zaman ilişki rutine biner ve her şey gün ışığında parlamaya başlar, işte o zaman ne yazık ki dikkatleri çok kolay başkasına kayıverir. Bu anlamda Ay İkizlerle aşk, evet biraz zordur. Ama aşk 11 burçta yaşanılandan emin olun çok daha görkemlidir.

Ay Yengeç burcunda aşkta ne bekler?

Ay Yengeç burcunda aşk hayatında sadakat ister.

İlişkinin bir sonraki aşamasına geçip kalıcı bir noktada olması için çaba sarf edilmesi önem kazanır. Öyle gelgeç ilişkiler, havadan sudan zaman geçirmeler pek de onlara göre değildir. Ay Yengeç duygusal ilişkisinde koruyucu ve servis vermeye fazlasıyla adaydır, sonuçta Ay ne de olsa yönettiği burçta bulunmakta. O nedenle romantizm, duygusallık başta olmak üzere erkek kadın fark etmez bütün anaçlığı ile size ben buradayım diyecektir. Fakat Ay Yengeç'te en çok dikkat edilmesi gereken konu kıskançlık olabilir. Kişi bir kere şüphelere, paranoyaya düşmeyegörsün, işte o noktada kontrol düşkünü aşıklara dönüşebilirler ve bu da karşı taraf için yer yer çekilmez bir hal alabilir. Ona anlatın, içini rahatlatın, sakinleştirin ve aşkı sonuna kadar harika bir şekilde yaşayın dersem abartmamış olurum.

Ay Aslan burcunda aşkta ne bekler?

Ay Aslan burcunda aşk hayatında önce sevildiğini bilmek ister.

Aslında Aslan burcunda Ay'da, aşk konusunda birinin onu sevdiği için karşısındakini sevebildiği çok açıktır. Ay Aslan'da, bonkördür, sevdiği insanı sarıp sarmalar ve korur ama çokça hizmet bekler. O nedenle gönlünün alınması onun için aynı zamanda olmazsa olmazdır. Aşkı dönüştürmek, aşkı daha iyi bir noktaya getirip sürekli kılmak konusunda çok becerikli olamasalar da gelebilecek tekliflere de hayli açık dururlar. Aslan Ay'da saklanmayı, örtünmeyi sevmez, o nedenle gizli kapaklı işleri çok da beceremeyecekleri için bilinmemesi gereken bir ilişkiyi yürütmekte zorlanabilirler. Ay Aslan burcundaysa, aşk görkemli, zengin, gösterişli ve genelde de abartılı jestleri vaat eder.

Ay Başak burcunda aşkta ne bekler?

Ay Başak burcunda aşk hayatında “konuşma yap!” der.

Çünkü Ay Başak burcunda kendini dört dörtlük ifade etmekte biraz zorlanır ve doğal olarak eylem, oluş, bitiş görmek ister. O nedenle Ay'ı Başak'ta biri size “Sana aşığım, seviyorum” diyemese de sabah sizden önce kalkıp kahvaltıyı hazırlayabilir veya pijamalarınızı katlayabilir. Aslında bu Başakların bir bakıma “Seni seviyorum” demeleridir. Ay Başak olanlar, sevdiklerine ve sevildiklerine aynı zamanda güven duygusuyla da sarılmak isterler, bu noktada karşılarındaki insanda güven konusunda bir tereddüt hissettikleri anda buzlar kralı veya kraliçesi olup, pasaklı bir ergen odasına baktıkları gibi bakarlar yüzünüze. Ay Başaklarla aşkın anahtarı birlikte bir şeyler yapabilmekten geçer.

Ay Terazi burcunda aşkta ne bekler?

Ay Terazi burcunda ise aşk hayatında nezaket ve eşitlik ister.

Ay Terazi insanlarının değil romantik bir ilişki, semt manavından bile alışveriş yaparken beklentisi nezakettir. Kaba ve abuk sabuk insanlara asla tahammül edemezler. Ay Terazi'de, aslında “hayır” demekte biraz zorlanır, kimsenin kalbini kırmamak adına türlü tuhaflıklar yaşayabilir de. Genelde ilişkiyi hep bir flört havasında tutmayı severler. Ve duygusal yapılanmaları karşısındaki insanın durum ve koşullarına uyum sağlar gibi görünse de Ay Terazi'de olanlar istiap haddini (kapasite) doldurduğunda önünüze ilişkinin kocaman bir “Ben senin için bunu bunu yapmıştım“ diye bir fatura da çıkarabilirler. Ay Terazi'de biriyle aşk bir bakıma Rolls Royce ile yolculuk yapmak gibidir ve her an köşede minibüs beklerken de bulabilirsiniz kendinizi.

Ay Akrep burcunda aşkta ne bekler?

Ay Akrep burcunda aşk hayatında tutku ister.

Ay Akrep burcu insanlarının duygusal hayatı bir tür Agatha Christie romanı okumak gibidir. Onlar araştırmayı, gerçeği bulmayı isterler. O nedenle sevildiğine ikna olması için karşısındaki insanı bir dizi testten geçirebilirler. Bu test kendilerine duydukları güvensizlikten değil tam tersi aleni karşılarındakilere güvenmediklerindendir. İlişkide tensel çekim ve birliktelik olmazsa olmazıdır. Bunun yanında bir kere emin olurlarsa gerçekten aşkla sevildiklerine, işte o zaman da sizi hayatlarının sonuna kadar başlarında taşırlar demeyi çok isterdim ama cümleyi bir sonraki şüphelenmelerine kadar diye tamamlamak durumundayım. Ruhunuzun hareketli, tutkulu ve hayli hararetli bir aşkla yandığını hissediyorsanız, emin olun o mutlaka bir Akrep Ay insanıdır.

Ay Yay burcunda aşkta ne bekler?

Ay Yay burcunda aşk hayatında seviye ve bilgi paylaşımı isteyecektir.

Yay burcunda Ay'ın en önemli arzusu yenilik ve karşısındakine inanmak istemesidir. Aslında karşısındakine derken o aşka inanmayı, aşkın gerçek olduğunu ve sürdürebilir olabileceğini deneyimlemek ister. Dışarıdan bakıldığında Ay Yay aşıkları, insanları çok da umursamaz gibi görünseler de duygusal anlamda yaşadıkları anaforlar onları yeri geldiğinde karşılarındaki insanla birlikte kendine doğru çekiverir. Sıradan herhangi bir ilişki onlar için çok da yaşanılası değildir. Macera ve heyecan gereksinimleri vardır ve her an yeni bir bilgiyle, yollarda değişerek ve dönüşerek olgunlaşmaya ihtiyaç duyarlar. Fakat “Aşkın gözü kördür” deyimi de aslında tam da onlar için söylenmiştir. Birine kapıldılar mı, işte o zaman köprüleri bile yakabilirler. Ama inanmadıklarında ise siz köprüden geçtiğinizi sanırken onlar sizi aslında patika bir yola çoktan saptırtmışlardır.

Ay Oğlak burcunda aşkta ne bekler?

Ay Oğlak burcunda aşk hayatında ciddiyet ister.

Ay'ı Oğlak'ta olan biriyle sırf eğlence olsun diye birlikte olmanız hayli zordur. Evet, bir yere kadar eğlenir, eğlendirir ama bir noktadan sonra “Evet, şimdi ne yapıyoruz, bu ilişki nereye doğru gidiyor?” diye sorarak anında ciddileşebilir. Ay Oğlak'ta güç ister, güçlü insanı sever, zayıf aciz kişileri ise seve seve onarır ve hala kendi standartlarına ulaşamamışsa onu nazikçe hayatından çıkarır. Ay Oğlak'ta aşkta inatlaşır ve bazen bir pire uğruna koca yorganı yakabilecek gözü karalığı da vardır. Ama sizi sevmişse ve bir de buna inanmışsa işte o zaman büyük ikramiye size çıktı diyebilirim, çünkü sizi sırtında ölene kadar başını birine bile çevirmeden taşıyabilir. Fakat ihanette bir kere “hayır” dedi mi bir daha ona "evet" dedirtmeniz için insan ötesi bir çaba sarf etmeniz gerekir.

Ay Kova burcunda aşkta ne bekler?

Ay Kova burcunda aşk hayatında kesinlikle özgürlük ister.

Ay Kova burcunda olanlar, sevdiğini öyle her dakika yanı başında istemeyecektir. Sevdiğini düşünmek, özlemek ve onsuz bir hayat da yaşayabileceğini deneyimlemek isteyecektir. Bir bakıma karşınızdaki insan bir zaman sonra gözlerinizin içine “Hadi git” der gibi bakarken yüzünde donmuş yapay bir gülümseme varsa anlayın ki o bir Ay Kova'dır. Bu anlamda Ay'ı Kova'da olan insana o müsaade istemeden siz müsaade ederseniz sizi bir ömür kaybetmemek için türlü fedakarlıklarda bulunacaktır. Yeter ki kişisel alanda çok fazla bekleme yapmayın. Sadakat ve inanç Ay Kova'da biraz sınırlarının esnemesiyle de ilgili olacağı için büyük bir olay karşısında gıkı çıkmazken minicik bir olayda bir kaşık suda fırtınalar çıkarabilir.

Ay Balık burcunda aşkta ne bekler?

Ay Balık burcunda aşk hayatında sizinle erimek, tek vücut olup kaybolmak ister.

Ay Balık burcunda olanlar aslında bilgedir aynı zamanda, çünkü bu kombinasyondaki insanlara ne yaparsanız yapın onlar o yapılacak olanı ya akıllarıyla, ya duygularıyla keşfetmiş ve siz yokken yaşayacaklarının provasını bile yapmıştır. Ay Balıklar için aşk çoğu zaman çaresizlik ve hüzün gibi pek iç açıcı olmayan duyguları da deneyimlemek demektir. Bir anda yolunda giden bir ilişki dramatik ve hatta trajik bir hareketlilikle bir ivme kazanıp ilişkiye heyecan bile katabilir. Ay Balık sonunu bildiğin yolculuğun finalini daha o yola çıkmadan valizini toplarken yaşamak demektir. Ay Balık'ta aşkı yaşamak, okyanusu çok lüks bir transatlantikle geçmek gibidir. Ve tabii her an filikada can yeleğinin düdüğünü öttüreceğinizi de düşünerek...