Ayasofya kararı sonrası Rusya'dan yeni açıklama! Dünyaya Türkiye mesajı

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Ankara'nın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti. Daha önce Rus Ortodoks Kilisesi bir açıklama yapmış ve karardan endişeli olduklarını ifade etmişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Vershinin, Ankara'nın Ayasofya'yı camiye dönüştürmesi kararının Türkiye'nin kendi içişleri meselesi olduğunu ifade etti. Gazetecilere konuşan Verşinin, Ayasofya'nın ibadete açılması kararıyla ilgili, "Bu konunun ülkemizde ve yurtdışında geniş yankı uyandırdığını biliyorsunuz. Ancak genel anlamda biz bunun Türkiye'nin kendi içişleri olduğu düşüncesinden yola çıkıyoruz. Dolayısıyla da içişlerine ne biz ne de başkaları karışmalı" dedi. Verşinin, yapının dünya kültür ve medeniyeti için taşıdığı öneme de dikkat çekmek istediklerini ifade etti.

Daha önce Rus Ortodoks Kilisesi bir açıklama yapmış ve karardan endişeli olduklarını ifade etmişti. Başka bir Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko ise, Türkiye'nin Ayasofya'nın statüsünü değiştirme kararından dolayı üzüntü duyduklarını, ancak Ankara'nın UNESCO Dünya Mirası olan bu yapının korunması ve erişilebilirliği konusundaki tüm sorumluluklarını yerine getirmesini umduklarını söylemişti.