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Ayasofya'da çıplak poz veren mankene soruşturma

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Ayasofya'da çıplak poz veren mankene soruşturma
Ayasofya'da çıplak poz veren mankene soruşturma

Ayasofya Müzesi'nde tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz veren ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üzerine yatarak çıplak poz veren Belçikalı manken Marisa Papen hakkında "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından savcılığın soruşturma başlattığı öğrenildi.

2018 yılında Türkiye'ye gelen ve Ayasofya, Kapadokya, Eminönü ile Boğaz'da çekilen çıplak fotoğrafları nedeniyle bazı vatandaşlar Belçikalı manken Marisa Papen hakkında savcılığa şikayette bulunmuştu. Bunun üzerine Marisa Papen hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu, "Hayasızca haraketlerde bulunmak" ve "Devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlattı. Soruşturmada, Marisa Papen'in kimlik bilgilerinin tespiti istendi. Kimlik bilgilerinin tespitinin ardından Papen'in ifadesinin alınması için işlemler başlatılacağı, gerekirse hakkında yakalama kararı çıkarılabileceği öğrenildi.

"RÜŞVET VERMİŞ OLSAM DA"

Papen Türkiye ziyareti sonrası, "Türkiye'nin bana sunduklarından çok memnun kaldım. Yaptığımız fotoğraf çekimi için rüşvet vermiş olsam ve bayağı uğraşmış olsak da Türkiye Dünya'daki en muhteşem yerlerden biri. Yemekleri ve coğrafyası unutulmaz... Bekçileri haricinde insanları çok çekici... Bize yardım eden herkese teşekkür ederiz, siz kim olduğunuzu biliyorsunuz" yorumunu paylaşmıştı.

Kudüs'te ve Mısır'da kutsal sayılan topraklarda verdiği pozlardan ötürü tutuklanmış ve sonra para cezasıyla serbest kalan Papen, 2018'de Türkiye'ye gelerek Ayasofya'da tesettüre girip çarşafını kaldırarak çıplak poz vermiş ve Kapadokya'da da Türk bayrağının üstüne yatmıştı. (DHA, BirGün)

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