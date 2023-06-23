Aziz Yıldırım’dan başkan adaylığı açıklaması

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısıyla Başkan Ali Koç'a yanıt verdi ve gelecek sene yapılacak kongrede aday olup olmayacağı konusunda netlik getirdi.

Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım, sarı lacivertli kulüpte taşları yerinden oynatacak açıklamalarda bulundu.

Olağana Mali Genel Kurul öncesinde bir basın duyurusu yapan Aziz Yıldırım, Ali Koç’a kongre çağrısı yapmıştı. Yıldırım’un sözlerine genel kurulda yanıt veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise, aday çıkması halinde kongre kararı alacağını tekrarladı.

Bunun üzerine bir basın toplantısı yapan Aziz Yıldırım, başkan adayı olup olmayacağı konusunda netlik kazandırdı.

“Aday çıksın kongre yaparım jestlerinden kendini kurtar. Hem Fenerbahçe’yi hem de kendini küçültüyorsun. Ama buna devam edersen, aday çıkar. Çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım.” diyen Aziz Yıldırım, başkan adayı olmasını gerektirecek diğer kritik durumları da açıkladı.

Aziz Yıldırım, FETÖ’cülerin aday olması halinde kesin aday olacağını söylerken, “Gelir orada bulunurum ve aday olurum. Bunu da herkes bilsin. Bunlar bu kulübe giremezler.” dedi.

İşte Aziz Yıldırım’ın basın toplantısından çarpıcı açıklamalar:

“İstemesek de böyle toplantılar yaparak Fenerbahçe ile ilgili bilgi vermek ya da almak şeklinde toplantılar düzenliyoruz. Aslında ben 5 yıl önce biten kongrede Fenerbahçe ile ilişkimi kestim. Yeni bir hayat kurdum kendime. Ailem, çocuklarım ve iş hayatım. Ama beni hiç rahat bırakmıyorsunuz. Ben emekli oldum. Artık kendi işime, hayatımın bundan sonraki dönemini daha mutlu yaşamak için çalışıyorum. Ama maalesef açıklama yapsam neden yaptı, yapmasam ben Fenerbahçe’yim diyen adam neden konuşmuyor. Ama Ali Bey’i seçen 16 bin kongre üyesi ortada yoklar.”

“FENERBAHÇE’NİN DURUMU ÇOK ACI”

“Niye seçtiniz? Fenerbahçe daha iyi şartlara gelsin, borcu olmasın, dünya yıldızları gelsini şöyle mutluluklar yaşayalım diye seçtiniz. Beş senede neredeyiz? Nerede verilen sözler? Neden yoksunuz ortada? Başkan bağırıyor orada, aday çıksın kongre yapacağım diyor. Ona oy veren 16 kongre üyesi, içinizden 1 tane çıkamıyor mu ya? Fenerbahçe’nin getirildiği durum çok acı.”

“BİR TANE SUNUCU BULAMADILAR MI?”

“Aslında bu toplantıyı yapmayacaktım, televizyonda yapacaktım. Mehmet Akif’le beraber yapacaktık. Rahatsızlandı. Gece beni aradı, hakikaten sesi çok kötü, hastanede yatıyor. Bazı komplolar söylüyorlar ama inanmak istemiyorum. Oradaki sıkıntı şu, koskoca Habertürk TV bir tane Mehmet Akif Bey’in yerine sunucu koyamadı mı? Soru işareti o. O da kamuoyunun değerlendirmesine kalsın.”

“KONGRE YAP DEMEMİN SEBEBİ SEÇİM DEĞİLDİ”

“Kongrede yaşananlar ve oradaki konuşmalar bizi üzdü. Bunlara cevap vermenin gerektiğine inandığımız için hepinizi davet ettik. Samimi konuşmalar yapacağız. Ana amaç şu. Kongreden önce açıklamayı ben yaptım. Fenerbahçe yönetimi, 5 senedir çok güçsüz. Gücü yok. Ali Bey’in şahsıyla bu iş yürümez. Benim dönemimde 20 senede çok güçlü insanlar vardı. Hem maddi, hem manevi hem de bana fikir verebilecek anlamda. Bir konuda konuşup neticeyi uygulayabilecek, benim dışında kamuoyuna mesaj verecek, kavga edecek insanlar vardı. Benim çağrım da ona. Olağanüstü kongre yap dememin sebebi buydu. Seçim değil, güvenoyu.”

“1999’DA YİNE TEK BAŞIMA KALDIM”

“Yoksa sen kongre yap, aday çıksın karşına falan değildi. Geçmişte hatırlarsınız, Pendik’le kupa maçı oynadık. Devre arası 1-0 galiptik. Maçtan çıktım Polonya’ya gittim. Uçaktan indik telefonlar çalıyor, ne oluyor dedim 2-1 yenilip elenmişiz. O zaman sayın Ali Şen, Ertuğrul Altaylı gibi insanlar kongre yapalım dediler. Ben de telefonla bağlandım, geliyorum kongre kararı alacağım ve yapacağız dedik. Aday çıkmadı. Yine tek başıma kaldım ve devam ettim. 99’dan 2018, kaç sene. Devam ettik. Ama o zaman yönetimi değiştirdik, güçlü bir yönetim yaptık. 2006’da Denizli’de kaybettik, bıraktık yeni yönetim yaptık. Ali Bey de o yönetime girdi, güvenoyu alarak devam ettik.”

“BAŞARISIZLIKTA HERKES AYAĞA KALKACAK”

“Metris’ten döndükten sonra yine şikayet ettiler. Biz de yine güvenoyu almak için seçim yaptık. Bunlardan korkmamak lazım. Ali Bey, güvenoyu istiyorum kongre yapacağım dese ve güvenoyu alsa, yıl sonuna kadar kimse kendisini zorlayıcı şartları getirmekten çekinecektir. Eğer güvenoyu almazsanız, yarın bir başarısızlıkta herkes ayağa kalkacak. Ve Fenerbahçe belki de seneye kongre zamanı gelmeden kongre yapacak. Gözüküyor. Biz bunu uyarmak için söyledik. Yoksa başka amacımız yoktu.”

“ALİ KOÇ’A TAVSİYEM…”

“iki tane şıkkı var. Ya anladım, kongre yapacağım. Ya da anlamadım devam edeceğim. Şimdi devam ediyor ama zorlukları görmüyor. Ama güvenoyu alırsa, önümüzdeki sene kongre yapılana kadar rahatça yürüyebilir. Benim tavsiyem ona. Acilen güvenoyu alabileceği kongre yapması.”

“EN DOĞRU ADAYI DESTEKLERİZ”

“2024 seçimlerinde adaylar çıkmalıdır, çıkacaktır. En doğru adayı camia destekleyecektir. Biz de camianın fertleri olarak buna destek olacağız. Fenerbahçe hiçbir zaman başkansız kalmaz, kalamaz. 50 bin tane kongre üyesi var diyoruz, 15-20 bin tanesi başkanlık şartlarını yerine getirebilecek üyelerdir. Fenerbahçe’de benden başka kimse çıkmaz pozisyonunda yürümek yanlıştır. Kimse aday çıkarsa kongre yaparım şeklinde tehdit edilemez.”

“KİMSE ÇIKMAZSA BEN ADAYIM”

“Bu camia o kadar büyüktür ki, o büyüklüğünü hiç ummadığınız anda gösterir. Buradan söylüyorum Ali Bey. Ya kongre yap güvenoyu istiyorum diyerek, ya da bu konuyu kapat. Aday çıksın kongre yaparım jestlerinden kendini kurtar. Hem Fenerbahçe’yi hem de kendini küçültüyorsun. Ama buna devam edersen, aday çıkar. Çok rahat çıkar. Hiç kimse çıkmazsa ben adayım. Bu böyle biline. Camiayı zorlama. İnsanları da zorlama. Herkes haddini bilsin.”

“FETÖ’CÜ ADAY OLURSA ADAYIM”

“FETÖ’cü, hocacı, Fenerbahçe’den geçmişte maddi kazanç sağlamış olan insanlar aday olursa, gelir orada bulunurum ve aday olurum. Bunu da herkes bilsin. Bunlar bu kulübe giremezler. Burada işleri yok. Çünkü FETÖ olaylarıyla biz çok sağlıklı büyüyeceğimiz şartları maalesef kaybettik. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe’nin sıkıntılarının asıl nedeni, FETÖ’nün kumpaslarıdır.”