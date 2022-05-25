  • BIST 2.415,49
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.0565
  • Euro 17.2594
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAModerna’dan maymun çiçeği hastalığına karşı hamle

Babacan: Satacak döviz kalmadı, sıkıştılar

»
İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Satacak döviz bırakmayınca ve para basa basa dövizi üç haneye yükseltince sıkıştılar. Ekonomide deniz tükendi” dedi.
Babacan: Satacak döviz kalmadı, sıkıştılar

Babacan, partisinin genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu.

DEVA lideri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’a “Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” açıklamasından yüklendi.

‘İlk 90 dakikada’

Babacan, ekonomik krizle ortaya çıkan içi boş tost ve baklavayla artan akaryakıt fiyatlarını hatırlatarak şunları dedi: “Ülkede kimseye tweet attı diye soruşturma açılmıyormuş. Mesele, tweet’in içinde yazanlarmış. İçi boş tweet önerecek hale geldi bunlar ya. Bir kere daha bu deha karşısında şapka çıkarılır. İçi boş baklavayı gösterdiler, yetmedi. İçi boş tostu gösterdiler, yetmedi. İçi boş benzin deposunu gösterdiler, yetmedi. Şimdi de içi boş tweet istiyor bunlar. Düşünceyi ve ifadeyi özgürleştireceğiz. Bu bizim ilk 90 gün değil, ilk 90 dakikada yapacağımız mesele. Bunlar çok hızlı değişecek şeyler. Biz iktidara geldiğimizde, kimsenin tweet atarken eli titremeyecek.”

‘Taktiği belli’

Babacan, Türkiye’den çok sayıda doktorun göç ettiğini belirterek, iktidarın sağlık çalışanlarıyla kavga ettiğini söyledi: “Giderlerse gitsinler diyor. Çünkü, taktiği belli. Ne yapıyor? Sayı olarak nispeten az bir kesimi hedef alıyor. Daha geniş bir kesime o kesimi düşman gösteriyor. Bu siyaset değil. Her gün kendine yeni bir düşman belirlemek siyaset değil.”

 

DEVA lideri, ekonomik krizi de gündemine alarak iktidarı ‘beceriksizlik’le suçladı.

Merkez Bankası’nın borca battığını söyleyerek şöyle devam etti: “Net döviz pozisyonu, eksi 60 milyar doların altına düşmüş durumda Merkez Bankası’nın. Merkez Bankası’nın hazırda neyi varsa, arka kapıdan cayır cayır sattılar. Daha sonra tuttular, dışarıdan swap anlaşmalarıyla aldıkları 60 milyar dolarlık borcu da arka kapıdan sata sata tükettiler. Şimdi satacak döviz bırakmayınca ve para basa basa dövizi üç haneye yükseltince sıkıştılar. Ekonomide deniz tükendi.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akşener: "Kahrolsun istibdat, yaşasın hürriyet diyeceğiz!"25 Mayıs 2022 Çarşamba 14:17
  • 15 yıl sonra ilk ziyaret: Çavuşoğlu, İsrail'de mevkidaşı Lapid'le görüştü25 Mayıs 2022 Çarşamba 12:42
  • Türkiye’den ABD’ye uzanan para zinciri: Yine TURKEN Vakfı25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:54
  • Türkiye'de kadına şiddet artık 15 yaşa indi25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:48
  • Sedat Peker, ‘anonim’ hesabından konuştu: Size neler anlatacağım neler…25 Mayıs 2022 Çarşamba 09:28
  • NATO’dan Türkiye açıklaması24 Mayıs 2022 Salı 20:51
  • Türkiye’nin kredi iflas riski 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyede24 Mayıs 2022 Salı 19:06
  • Kılıçdaroğlu: Akşam 22.00'de bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim; Erdoğan sakın reddetmeye kalkma, bütün belgeler elimizde24 Mayıs 2022 Salı 18:32
  • Rapor: Rüzgar ve güneş son 12 ayda Türkiye'nin 7 milyar dolarlık fosil yakıt ithalatını önledi24 Mayıs 2022 Salı 12:04
  • Türkiye’deki Taliban karşıtı zirve neyin işaretçisi olabilir?24 Mayıs 2022 Salı 10:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti