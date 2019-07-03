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BAE şeyhi uyuşturucu partisinde öldü, üç gün ulusal yas ilan edildi

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Birleşik Arap Emirlikleri'nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Londra'daki evinde ölü bulundu. Kasimi’nin evinde uyuşturucu bulunduğu ve "seks partisi"nde öldüğü aktarıldı.
BAE şeyhi uyuşturucu partisinde öldü, üç gün ulusal yas ilan edildi

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Şarika kentinin yöneticisi Dr. Sultan bin Muhammed El-Kasimi’nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan El-Kasimi, Londra’daki evinde ölü bulundu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan bir kaynak ise, Kasımi’nin evinde çok sayıda uyuşturucu madde bulunduğu ve evde seks partisi yapıldığını aktardı.

İngiltere’de yayın yapan The Sun gazetesinin haberine göre, ihbar üzerine Kasimi’nin Knightsbridge semtindeki evine giden acil servis ekipleri, çok sayıda uyuşturucu buldu. Gazeteye konuşan kaynaklar, 39 yaşındaki erkek giyim markası sahibi Kasimi’nin ölü bulunduğu evde uyuşturucu kullanıldığını ve seks partisi yapıldığını söyledi.

 

Söz konusu kaynak, “Görünüşe bakılırsa, bazı konukların uyuşturucu aldığı ve cinsel ilişkiye girdiği bir parti yapılıyordu. Şeyh Halid’in uyuşturucu aldıktan sonra aniden ölmüş olabileceğinden şüpheleniliyor. Polis soruşturmasının yanı sıra acil bir iç soruşturma emri verildi ve personelin sessiz kalması yönünde talimat verildi” dedi.

Öte yandan, olay yerine ulaşan ambulansın da evde uyuşturucu bulunduğuna ilişkin anons geçtiği belirtildi.

Şeyh Halid’in ölü bulunduğu evin, 90 milyon pound’a satılan evlerin bulunduğu bir yerde yüksek kalitede bir apartman dairesi olduğu öğrenildi.

Şeyh Halid’in doğduğu Şarika kentinde üç gün ulusal yas ilan edilirken, bayraklar yarıya indirildi.

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