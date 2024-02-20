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Baf'taki 34 Kıbrıs Türk Cami'si ve 51 Kıbrıs Türk mezarlığının bakımı Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından yapıldı

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Baf'taki 34 Kıbrıs Türk Cami'si ve 51 Kıbrıs Türk mezarlığının bakımı Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından yapıldı
Baf'taki 34 Kıbrıs Türk Cami'si ve 51 Kıbrıs Türk mezarlığının bakımı Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından yapıldı

Baf kazasında 34 Kıbrıs Türk camisi bulunduğu ve bunlardan 29’unun bakımının Baf Kaymakamlığına bağlı Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından yapıldığı belirtildi.

Geriye kalan 5 caminin ise eski eser olarak ilan edildiğini ve bunların bakımlarının ise Kıbrıs Türk Malları Fonu bütçesinden yüzde 50 katkıyla Eski Eserler Dairesi ekipleri tarafından yapıldığını yazan Fileleftheros, söz konusu birimin sürekli olarak çok sayıda Kıbrıs Türk mezarlığıyla ilgilendiğini de belirtti.

Haberde Baf kazasında 51 Kıbrıs Türk mezarlığı bulunduğu ve bunların bakımlarının da Kıbrıs Türk Malları İdaresi birimi tarafından yapıldığı ifade edildi.

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