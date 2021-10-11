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Bağdadi’nin sağ kolu yakalandı

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Açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan el Kazımi, Cesim’in IŞİD’in finansmanından sorumlu olduğunu duyurdu.
Bağdadi’nin sağ kolu yakalandı

IŞİD’le mücadele devam ederken uluslararası kamuoyunu heyecanlandıran bir açıklama Irak’tan geldi. Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi, öldürülen IŞİD’in lideri Ebubekir El Bağdadi’nin yardımcılarından olan üst düzey yetkililerden Sami Cesim’in yakalandığını duyurdu.

Açıklamayı kişisel Twitter hesabı üzerinden yapan el Kazımi, Cesim’in IŞİD’in finansmanından sorumlu olduğunu duyurdu.

Kazımi, “Irak Güvenlik Güçleri seçimleri güven içinde yapmamızı sağlarken mesai arkadaşları da kapsamlı bir operasyon düzenleyerek IŞİD’in finansmanından sorumlu olan ve El-Bağdadi’nin yardımcısı olan Sami Cesim’i yakaladı. Irak ve cesur kahramanlarımız çok yaşasın” dedi.

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