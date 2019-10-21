Bağırsaklarında maya çoğalan adamın vücudu kendi kendine bira üretiyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve bağırsaklarında maya mantarı çoğalan 46 yaşında bir adamın vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Çok nadir olarak görülen hastalık, adamı işinden etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan ve bağırsaklarında maya mantarı çoğalan 46 yaşında bir adamın vücudu kendi kendine bira üretmeye başladı. Çok nadir olarak görülen hastalık, adamı işinden etti.

New Scientist dergisinin aktardığı habere göre Amerikalı adam, ilk etapta sarhoşluğun etkilerini hissetmeye başladı. Baş dönmesi, hafıza kaybı gibi etkiler sonucunda işinden istifa etmek zorunda kaldı. Ziyaret ettiği çok sayıda doktor hastalığını teşhis edemezken, bir psikiyatr da kendisine antidepresan ilaçları önerdi.

Ancak bu durum aslında çok nadir görülen bir hastalık. 'Auto-brewery sendromu' (Türkçe: kendi kendine mayalanma sendromu) veya 'gut fermantasyonu sendromu' şeklinde isimlendirilen bu hastalık, sindirim sisteminde alkol üretilmesine neden oluyor.

Hastalığa sahip olan kişi, yediklerinin alkole dönüşmesi sonucunda sarhoşluk yaşayabiliyor.