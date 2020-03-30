Bahçeli: Her gün 20 kişi trafik kazalarında can veriyor, Kovid-19'daki karamsarlık neyin nesidir?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, koronavirüs salgınına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Kovid-19 hastalığının ülkemizdeki yayılma hızının Çin, İran ve İtalya’dan fazla olduğunu söyleyen zekâ özürlülere, korku tacirlerine, musibet tellallarına şu birkaç gün içinde epey tesadüf ediyoruz.” diyen Bahçeli, salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı trafik kazalarında yaşanan can kayıplarıyla kıyaslarak “Karamsarlık neyin nesidir?” diye sordu.

Bahçeli, “2019 yılında 418 bin trafik kazası meydana gelirken bu kazalarda 286 bin insanımız yaralanmış ve 2 bin 524 insanımız da hayatını kaybetmiş. Üstelik her gün ortalama 20 kişi olay anıyla sonrası dikkate alındığında trafik kazalarında can vermiş. O zaman KOVİD-19 salgınındaki karamsarlık neyin nesidir? Bu karamsarlığı devamlı körükleyenler neye ve kime hizmet etmektedir? Korkuya kapılmanın ne gereği vardır? Virüsü hafife alalım demiyorum, sadece korku ve kaygıya sur çekelim istiyorum.” ifadelerini kullandı.

“TÜRK MİLLETİ DUALIDIR, BU YATIRIMLAR BOŞA DEĞİLDİR”

Bahçeli, “Türkiye güçlü bir ülkedir. Türk milleti dualı bir millettir. Su akacak yatağını bulacaktır. Ufkumuzu saran sis bulutu yakında dağılacaktır. Kabus bitecektir. Sağlık sistemimiz çok güçlüdür. Bugüne kadar yapılan yatırımlar boşuna değildir. Birlikte başaracağız. KOVİD-19’u yanımızdan yöremizden kovacağız. Diyorum ki, evde kal ülkem, evinde kal milletim, gelecek için, sevdiklerimiz için kurallara uyalım, birbirimize güvenelim, nice büyük kavuşmalar için bugünleri biraz beklemeye alalım. Unutmayalım ki, Türk hekimleri şifadır, tecrübedir, kabiliyettir, fedakârlıktır, umuttur, bütün sağlık çalışanlarımız başımızın tacıdır.” diye konuştu.