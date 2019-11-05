Bahçeli: Öcalan neyse Bağdadi ve Gülen aynısıdır

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın 2018 yılına dair hazırladığı 'Terörizm Raporu'na tepki gösterdi.

Yazılı bir açıklama yapan MHP lideri, "Teröristbaşı Gülen'in 'Sürgünde bir din adamı' olarak takdimi, skandal olmasının ötesinde, melanet bir projenin varlığına işarettir. FETÖ'yle PKK/YPG, DEAŞ arasında hiçbir fark yoktur. Bebek katili Öcalan neyse çok manidar bir zamanlamayla tasfiye edilen Bağdadi ve Pensilvanya'da koruma altındaki hain Gülen aynısıdır" ifadelerini kullandı.