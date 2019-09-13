Bahçeli, Susamam şarkısını hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye’deki birçok sorunu ele alıp eleştirel bir bakış açısı sunan Susamam şarkısını hedef aldı. Bahçeli, "Rap adına Türkiye’de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer" ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kabine değişikliği iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Bahçeli, "Ben uygun bulmuyorum. Daha hizmeti yeni kavrayan Bakanları bir senede kaldırıp atamazsınız. Bakanlardan hangilerini niye beğenmiyorsunuz" diye konuştu.

ARINÇ'A TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi (YİK) Üyesi Bülent Arınç'ın, görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile ilgili yaptığı "Terörle alakası yoktur, barış olsun isteyen biridir" açıklamasına tepki gösterdi. Bahçeli, "Türkiye’yi sıkıntıya koyacak davranışlarda artık Bülent Arınç Bey bir kenara oturmalı; ya Bursa’ya ya Manisa’ya yerleşmeli. Siyaseti tıkıyor. Şimdi herkes günü saati geldiği zaman sorar: Kozmik Oda’ya FETÖ’yü sokan kimdir? Terörle mücadelede önemli katkılar sağlandığı bir süreçte AK Parti’yi baltalıyor. Onun için kendisine olan saygımı yitirdim" dedi.

İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları ile Saray'daki toplantıda İmamoğlu'nun oturduğu koltuğun kırık olmasına da değindi. Bahçeli, "Belediye başkanları toplantısı çok isabetli olmuştur. Bana göre Cumhurbaşkanı çok sabırlı hareket ediyor. Hepsini bir araya getirdi, 'taşları dökün' dedi. Kimin kucağında ne taş varsa oradaki 29 belediye hangi taşı kim attı gördüler. Bu siyasi bir birikim ve zekanın sonucudur. Önce 11 kişi olarak CHP'ye gidip, strateji belirleyip toplantıya gidenler açığa düşmüşlerdir. Kafalarında ne varsa açıkça söylemek durumunda kalmışlardır. Ümit Besen'in bir tane kırık masa şarkısı vardı, şimdi zannediyorum kırık sandalye şarkısı dinleyeceğiz hep beraber" dedi.

Yenikapı'daki 'israf sergisi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Yenikapı'da geleceği yönlendiren bir ruhun yeşermesi için çaba gösterilirken 1700 araba ile orayı örtmenin bir anlamı yok. Varsa fazla bir araba al, at, sat, istediğini yap. Sergilemenin ne manası var. Bunlar siyaset olmaktan çıkmalıdır, bizi üzen budur. ABD 50 bin TIR silah vermiş, sizi hala oyalıyor. Bunlarla ilgili ağzınızdan bir cümle çıkmıyor. 1700 araba nere 50 bin TIR nere. Biraz da bu konuları düşün" dedi.

SUSAMAM ŞARKISINI HEDEF ALDI

Türkiye’deki birçok sorunu ele alıp eleştirel bir bakış açısı sunan Susamam şarkısını hedef alan Bahçeli, "Ben her şeyi takip ederim. Paragraf paragraf orada ne amaçlandığını biliyorum. Eğer o rapi yeni yetişen nesil bütünüyle parça parça kabul ederse her parçayı yönlendiren çevre Türkiye'yi karma karışık hale getirirler. Rap adına Türkiye'de darbe yapmaya heveslenen insanlar türer. O rapi iyi okumak lazım. Yazacak başka şey mi bulamadılar. Haydi söylemede becerileri var, yazmadaki becerinin onlardan olduğu kanaatinde değilim. O kadar sosyolog, psikolog, sosyal ve ekonomik yönden birikimi olan insanlar o kavramları yan yana getiremez. Birileri hazırlamış vermiş. Sen de rap okuyorsun al oku demiş. Onlar çok tehlikeli şeyler. Bazıları sanat uğruna Türkiye'yi kurban etmeye çalışıyorlar. Onlara dikkat etmek lazım" diye konuştu.