Bahçeli: 'Tatar kazansın, bu mesleği bırakacağım' diyen anketçi varsa işini tasfiye etsin

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Bizim beklentimiz şudur: “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım" diyen hangi anketçi varsa artık işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır” dedi.
Bizim beklentimiz şudur: “Eğer Kıbrıs’taki seçimleri Türkiye’nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım,” diyen hangi anketçi varsa artık işini tasfiye ederek sözünü tutmasıdır.— MHP
MHP Genel Başkanı
Devlet BAHÇELİ pic.twitter.com/qsyhcYHtLE
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