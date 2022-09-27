Bakan Çavuşoğlu, Libya Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher’i kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Libya Devleti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Görüşmede, KKTC üniversitelerinde okuyan Libyalı öğrencilerin durumu ve Yükseköğrenim alanında yaşanan gelişmelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ve beraberindeki heyeti kabul etmekten dolayı memnuniyet duyduklarını dile getirerek, Kıbrıs Türk halkının selam iletti.

Çavuşoğlu, KKTC’nin üniversite adası olduğunu ve yurt dışından gelen öğrenciler için huzurlu bir ortamının bulunduğunu belirtirken, KKTC üniversitelerinde eğitim görmek isteyen Libyalı öğrencilere eğitim bursu sağlamak istediklerini söyledi.

Libya Devleti Teknik ve Mesleki Eğitim Bakan Yardımcısı Taher M. Otman Ben Taher ise kendilerini kabul eden Çavuşoğlu’na teşekkürlerini iletti ve Libya halkının sevgi ve selamlarını getirdiklerini dile getirdi.

KKTC üniversitelerinde okuyan Libyalı öğrencilerin durumları ile ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirten Taher, Bakan Çavuşoğlu’nu Libya’da ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını ifade ederek, Çavuşoğlu’nu Libya’ya davet etti.

KKTC üniversitelerine daha fazla öğrenci göndermek istediklerini de sözlerine ekleyen Taher, KKTC vatandaşı olan ve Libya’da bulunan üniversitelerinde öğrenim görmek isteyen öğrencilere de burs verebileceklerinin altını çizdi.