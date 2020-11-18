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Bakan Koca: Kovid-19 Vakalarındaki Artış Trendi Neredeyse Bütün ÜLkeye Yayılmış Durumda

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır." ifadelerini kullandı.
Bakan Koca: Kovid-19 Vakalarındaki Artış Trendi Neredeyse Bütün ÜLkeye Yayılmış Durumda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 vakalarındaki artışa ilişkin, "İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük illerimizdeki artış trendi neredeyse bütün ülkeye yayılmış̧ durumdadır. Bu artışı göğüsleyebilmiş durumda isek de gidişatı durdurmak için radikal tedbirlere başvurmamız kaçınılmaz olmuştur." ifadelerini kullandı.

"Bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur"

Öte yandan Bakan Koca, Sağlık Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna verilen arada basın mensuplarının pandemiye yönelik kısıtlamaların artırılıp artırılmayacağına ilişkin sorusunu yanıtladı. 

Bundan sonraki dönemde alınacak tedbirlerin pandeminin seyriyle ilgili olacağını belirten Koca, "Bu aldığımız tedbirlerin sonuçlarıyla birlikte daha önce nisan ayında pandeminin birinci döneminde yaşandığı gibi yine değerlendirmiş oluruz. 83 milyon vatandaşımızın alınan tedbirler noktasında hassasiyet göstermelerini bekliyoruz. Dolayısıyla hep birlikte mücadeleyle ancak bunu düşürebiliriz, bunun üstesinden gelebiliriz." diye konuştu. 

Tedbirlere uymak şartıyla yeni tedbirlerin gelebileceğini düşünmediğini dile getiren Koca, "Bu tedbirlere uyum gösterilmezse yeni tedbirler kaçınılmaz olur." ifadesini kullandı. 

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