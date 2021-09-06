Balayına gidecekti, eksik aşı nedeniyle uçağa alınmadı

Corona virüs önlemleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile iç hat uçuşlarında aşısı olmayan yolculardan PCR testi ibraz dönemi başladı.

Eşi ile birlikte balayına giden ancak aşısı eksik olduğu için PCR testi ibraz etmek zorunda kalan yolcu uçağa binemedi.

Türkiye'de aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası yolculuklarda negatif sonuçlu PCR testi bulundurma zorunluluğu başladı.

Biletleri kontrol edilerek İstanbul Havalimanı'na giriş yapan yolcular, bilet ve bagaj işlemleri için kontuarlara geldiklerinde görevliler tarafından HES uygulaması üzerinden aşılı, geçirilmiş hastalık veya 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi kontrolü yapıldı.

HES uygulaması üzerinden gerekli izinleri vermeyi unutan yolculara ise görevliler yardımcı olurken, aşı sürecini tamamlamamış ve negatif PCR testi bulunmayan yolcuların uçuşlarına izin verilmedi.

Test yaptırmak isteyen yolcular ise İstanbul Havalimanı'ndaki test merkezine yönlendirildiler.

EŞİ UÇAĞA BİNDİ, KENDİSİ BİNEMEDİ



Eşi ile balayına gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ancak aşı süresini tamamlamadığı için uçağa alınmayan Güven Halisdemir, "Eşimin aşıları tam olduğu için o uçağa bindi. Benim ilk doz aşımı olmuştum ikincisini olmamıştım. Bu yüzden benden PCR testi istediler ve uçağa almadılar. Eşimle birlikte Nevşehir'e balayına gidecektik. Dün evlenmiştik bugün balayına gidecektik" dedi.