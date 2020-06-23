Balonla uzay turizmi mümkün hale geliyor: Bilet fiyatı açıklandı

Space Perspective isimli ABD merkezli yeni bir şirket, uzay turistlerini dev bir balonla uzaya çıkarmaya hazırlanıyor. Şirket, roket temelli uzay turizmine alternatif olarak tasarladığı Neptün isimli uzay aracının tasarımını ve bilet fiyatını açıkladı.

Uzay aracı, devasa bir yüksek irtifa balonuna bağlanan dört metre uzunluğunda ve beş metre genişliğinde topaç şeklindeki bir kapsülden oluşuyor.

Aracın tasarımı, son dönemde uzay turizmi sektöründe öne çıkan diğer özel şirketlerin roket tabanlı araçlarından epey farklı görünüyor.

Inceptivemind’ın aktardığına göre stadyum büyüklüğündeki balona bağlanan kapsül, turistlere en iyi manzarayı sunacak şekilde tasarlandı. Bu yüzden kapsülün duvarları, zeminden tavana uzanan camlarla kaplandı.

Ayrıca yolcuların uçuş sırasında “yerdeki yakınlarıyla bağlantı kurmalarına” olanak tanıyan iletişim sistemleri de tasarıma dahil edildi.

Uçuş sırasında Neptün’ün, 100 bin fit (yaklaşık 30 km) yüksekliğe ulaşacağı ifade ediliyor. Bu yükseklik, “dış uzayın sınırı” olarak kabul edilen Kármán hattı’ndan düşük. Söz konusu hat, deniz seviyesinden 100 bin km yüksekliğe denk geliyor.

Şirket, tek seferde bir pilot ve 8 yolcudan oluşacak mürettebatı güvenli bir şekilde uzaya çıkarıp geri getirmeyi hedefliyor.

Space Perspective’in kurucusu ve CEO’su Jane Poynter, “Herkes dünyayı uzaydan görebilmeli” diyor. Ancak bu maceraya katılmak isteyenlerin, 125 bin dolar ödemesi gerekecek.

Forbes’un haberine göre uçuş, iki saatlik yükseliş, iki saatlik süzülme ve iki saatlik inişle birlikte altı saat sürecek.

Uzay aracının başlangıçta NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden kalkması planlanıyor. Daha uzun vadeli planlar arasında Alaska ve Hawaii’deki özel fırlatma tesisleri de yer alıyor. Ancak test uçuşlarının Florida’da gerçekleşmesi bekleniyor.