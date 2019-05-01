Banka hesaplarına ilişkin yeni düzenleme

Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, mevduat hesaplarına uygulanan stopaj oranlarında değişikliğe gidildi.
Erdoğan'ın imzasıyla uygulamaya giren düzenleyle, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 0 olarak belirlendi.
Bunun dışında 6 aya kadar vadeli hesaplarda yüzde 15, 1 yıla kadar vadeli hesaplarda yüzde 12, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda ise yüzde 10 olarak stopaj uygulamasına devam edilecek.
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