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Barbaros Şansal'a bıçaklı tehdit

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Barbaros Şansal, Almanya'da Türkiyeli bir kişinin cebinden çıkardığı bıçakla önünü keserek, kendisini tehdit ettiğini yazdı.
Barbaros Şansal'a bıçaklı tehdit

Şansal, kimliği tespit edilen kişinin polis tarafından arandığını, ailesinin ise kendisinden özür dilediğini belirtti.

Kendisini ‘terzi yamağı’ olarak tanımlayan tasarımcı Barbaros Şansal’a yönelik saldırı ve tehditlere bir yenisi eklendi. Bu kez olay Almanya’da gerçekleşti.

Berlin’de sokakta yürürken yanlarından geçmekte olan üç kişiden birinin aniden durduğunu belirten Şansal, sonrasında yaşananları T24’teki ‘Bıçak Sırtı‘ başlıklı köşesinde şöyle anlattı:

Bana sesleniyor: “Hey, sen Barbaros Şansal mısın?..”

“Evet, buyrun” diyorum.

Derhal üzerime yürüyerek “Utanmaz” diye bağırıyor.

Sakinliğimi koruyarak neden kaba davrandığını soruyorum. Konu malum: “Benim o ülkede ailem yaşıyor. Sen hakaret ediyorsun!..”

“Sadece son cümleye mi takıldın” diyorum; “Videonun tamamını izledin mi?”

“Evet” diyor, “Söylediklerine katılıyorum, ama o cümleyi edemezsin aşağılık herif!..”

Sesi ve tavrı yanımdaki dostlarımı rahatsız edince biri “Kendine gel” diye sesleniyor. İşte o anda diğer ikisi çoktan uzaklaşmış üç kişiden bana bulaşanı cebinden kocaman bir bıçak çıkartıyor. Ben hem Almanca hem Türkçe bağırarak “Ne yapıyorsunuz, her ikiniz de deli misiniz? Türkiye’yi rezil ediyorsunuz. Sakin olun” diye bağırıyorum. Devam ediyorum: “Polis gelse ne yapacaksınız, cezası 6 aydan başlıyor.”

Eli bıçaklı genç, “Ben burada doğdum” diyerek siyah kepini başından çıkarıp yere attıktan sonra, “Bak, Alman polisine göre ben Schwarzkpof (‘Karakafa’yım) bu yüzden bıçak taşıyorum” diyor.

Bir şekilde ortamı sakinleştirip kendisi ile konuşuyorum. Yanımdaki arkadaş kimliğini açıklarken, “Bize göre hoş ama köşedeki dükkandaki Alman senin eli bıçaklı resmini çekti” diyor. Bir anda tavrı değişiyor ve korktuğunu fark ediyorum.

…Ertesi gün gencin ailesinden de özürler…

Ancak Alman polis şimdi o genci arıyor ve hemen yanımızdaki ATM kamerasından Nevşehirli kimliği tespit ediliyor…

Bıçak sırtındaki hayatımda ben o gece sağ kalıyorum.

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