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Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: Yazık sana, utanmaz!

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"İzlerken, başkası adına utanmak ne demek daha iyi anlıyorsunuz"
Barış Atay'dan Yılmaz Erdoğan'a: Yazık sana, utanmaz!

Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve tiyatro sanatçısı Barış Atay, dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda da kabul edilen sinema teklifiyle ilgili yönetmenlerin yayınladığı bildiri için "Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor" diyen yapımcı, yönetmen ve oyucu Yılmaz Erdoğan'a tepki göstererek "Yazık sana be, yazık. Neymiş? “Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor”muş. Utanmaz!" dedi. Bildiye Yılmaz Erdoğan'da imza vermişti. 

Sinema yapımcıları ile MARS grubu arasında yaşanan kriz tarafların karşılıklı açıklamalarıyla devam ediyor. Konuyla ilgili son olarak bakanlık devreye girmişti. Milli kültürün uluslararası tanıtımına katkı sağlar nitelikte olan dizi filmlerin desteklenmesi, sinema sektörünün uluslararası alanda rekabet gücünün artırılması ve Türkiye'nin film üretim merkezlerinden biri haline gelmesi amacı taşıyan teklif, dün Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edilmişti. 

Türkiyeli yönetmenler kabul edilen yasa teklifiyle ilgili çağrıda bulunmuştu. Aralarında Nuri Bilge Ceylan, Canan Gerede, Erden Kıral, Belmin Söylemez, Onur Saylak, Handan Öztürk, Hüseyin Karabeyi, Pelin Esmer, Yeşim Ustaoğlu, Zeynep Dadak, Aslı Özge, Çağan Irmak ve Yılmaz Erdoğan’ın da bulunduğu yönetmenler bir bildiri yayınlayarak yasanın sınıflandırma ve değerlendirme ile ilgili maddelerinde, “komisyonca uygun bulunulmayan filmler ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz” önermesinin kaldırılmasını, Türkiye’de düzenlenecek ulusal ve uluslararası festivallerde gösterilecek filmlere yönelik düzenleme ile destekleme kurullarının oluşturulmasında sinema sektörü üyelerinin azınlığa düşürülmesinin düzeltilmesini talep etmişlerdi.

Ancak, daha sonra bildiriyle ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Yılmaz Erdoğan, "Görüyorum ki birkaç yapımcı değişiklik önerisi - en azından ben öyle anladım- maksadını aşan şekilde sunuluyor" dedi.

Erdoğan'ın bu paylaşıma tepki gösteren Milletvekili Barış Atay, "40 yılın başı, kendi mesleğinle ilgili bir tek bildiriye attığın imza için bile af diliyorsun. Yazık sana be, yazık. Neymiş? “Maksadını aşan bir şekilde sunuluyor”muş. Utanmaz!" diyerek  tepki gösterdi.

Atay, yine Twitter'da Erdğan'la ilgili "İzlerken, başkası adına utanmak ne demek daha iyi anlıyorsunuz. Aynen dediğin gibi Yılmaz Erdoğan: “Organize İşler” mesajını paylaştı. 

Öte yandan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar' ekibinden Emre Canpolat da eski hocası Yilmaz Erdoğan'a sitem etti. Canpolat,  "Nereye gidiyorsunuz eski hocam" ifadelerini kullanarak paylaşımda bulundu.

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