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Barış Solmaz’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı

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Barış Solmaz’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı
Barış Solmaz’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı

Girne’de faaliyet gösteren bir otel odası içerisinde ölü olarak bulunan 49 yaşındaki Barış Solmaz’ın ölüm sebebinin tespiti için otopsi yapıldı. Solmaz’ın ölüm sebebi yapılacak tetkikler sonucunda belli olacak.

Girne’de, 28 Şubat 2024 tarihinde bir otel odası içerisinde ölü olarak bulunan 49 yaşındaki Barış Solmaz’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin tespiti için kan ve doku örnekleri alındığı, ölüm sebebinin ise yapılacak tetkikler sonucunda belli olacağı açıklandı.

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