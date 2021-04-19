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Barolar bugün eylem yapacak

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Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu, bugün eylem yapacak.
Barolar bugün eylem yapacak

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu, bugün eylem yapacak.

Kıbrıs Türk Barolar Birliği Konseyi, Lefkoşa Mahalli Barosu, Güzelyurt Mahalli Barosu, Girne Mahalli Barosu ile Mağusa Mahalli Barosu’nun yazılı açıklamasında, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği kararın ardından, Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri tarafından, yargının bağımsızlığı ve hukuk devleti ilkelerinin ihlal edilmesine yönelik yapılan açıklamalara karşı seslerini daha yüksek çıkarmak adına eylem yapma kararı aldıkları belirtildi.

Bugün, tüm davaların, mahkeme tarafından liste üzerinden erteleneceği bildirilen açıklamada, “Bu çerçevede tüm üyelerimizi ve yargı personelini, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak, demokrasinin en temel unsuru olan hukukun üstünlüğünü savunmak için, saat 09:30’da Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde cübbelerimizle gerçekleştireceğimiz basın açıklamasına davet ediyoruz” denildi.

Eyleme birçok siyasi parti ve sivil toplum örgütü de destek belirtti. 

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