Başbakan Erhürman, “Sanatla Var Olmak” isimli serginin açılışını yaptı

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin, Kıbrıslı Türk ressam İsmet Vehit Güney’in ölümünün onuncu yılı anısına düzenlediği, 61 sanatçının 142 eserinden oluşan “Sanatla Var Olmak” isimli serginin açılışını yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde bulunan Kıbrıs Sanat Merkezi Sergi Salonunda yer alan sergiye, YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel ve merhum İsmet Vehit Güney’in ailesi ile birçok seveni katıldı.

ERHÜRMAN: “SANATLA ÜRETEREK VAR OLMAK, ÜRETEREK VAR OLMANIN EN ASİL, GÜZEL VE ESTETİK BİÇİMİDİR”.

Başbakan Tufan Erhürman serginin açılışında yaptığı konuşmada, İsmet Vehit Güney’in anısı ve yarattığı güzelliklerin önünde saygıyla eğildiğini söyledi.

Başbakan Erhürman, YDÜ’nün konu ile ilgili gösterdiği hassasiyet ve son dönemde kültür sanat alanında art arda düzenlediği etkinliklere dikkat çekti.

Bir üniversitenin sadece bilimle var olmasının bir kuşun tek kanatla uçmaya çabalaması anlamına geldiğini ifade eden Erhürman, “Dolayısıyla ikinci kanadın son dönemde yoğun bir şekilde devreye giriyor olması ve bilimin kültür sanatla bir anlamda dengelenerek YDÜ’nin daha da yükseklere çıkmasını sağlaması takdire şayandır”dedi.

Serginin, İsmet Vahit Güney’in açtığı yoldan yürüyen sanatçıların bir tür vefası olduğuna vurgu yapan Başbakan, sanatçılar arasındaki bu vefanın son derece önemli olduğunu belirtti ve sergiye katkı koyan tüm sanatçılara teşekkür etti.

Kültür sanatta var olan “sanatçılar birbirleriyle anlaşamazlar” tarzındaki yanlış algının bu sergiyle tamir edildiğini de ifade eden Erhürman, serginin adı da olan “Sanatla Var Olmak” sözünün önemine değinerek, “Bu toplum üreterek var olabilecektir. Ancak sanatla üreterek var olmak; üreterek var olmanın en asil,güzel ve estetik biçimidir”diye konuştu.

Özellikle plastik sanatında çalışmalar yapan sanatçılarımızın dünyaya kendilerini kabul ettirdiklerini belirten Başbakan Erhürman, dolayısıyla da sanatın varlığımızı hem bize gösteren hem de tüm dünyaya gösteren bir unsur olduğuna dikkat çekti. Erhürman, bunun oldukça gurur verici olduğunu dile getirdi.

Başbakan Erhürman, üniversitelerin kültür ve sanata gösterdikleri duyarlılık ve katkılarının gurur verici olduğuna da değinerek sözlerine son verdi.