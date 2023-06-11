Basketbol Büyük Kadınlar liginde Akdeniz ve Marmara galip

KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen Büyük Kadınlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı yaşandı. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmalar sonunda Akdeniz Spor Birliği ve Marmara kazanan ekipler oldular.

Akdeniz ilk galibiyetini aldı

İlk maçta Akdeniz Spor Birliği ile Caesar L. G.Birliği mücadele etti. Mücadeleyi 68-26 kazanan taraf Akdeniz Spor Birliği olurken, Girne ekibi ligdeki ilk galibiyetini de almış oldu. Akdeniz Spor Birliği’nde Ruth Okigbo 32 sayı, 22 ribauntluk performansı ile galibiyeti takımına kazandıran oyuncu oldu. İskele ekibinin en etkili oyuncusu 12 sayı ile maçı tamamlayan Arzu Bahaeddin oldu.

Çekişmeli maç Marmara’nın

İlk haftayı galip tamamlayan Marmara ve DAÜ, ikinci maçta karşı karşıya geldi. Son anlara kadar çekişme yaşanan maçı 63-55 kazanan Marmara 2’de 2 yaptı ve rakibi DAÜ’ye ilk yenilgisini tattırdı. Marmara’da Wuyani Moises 18 sayı 17 ribaunt ile öne çıkarken, Mağusa ekibinin maçtaki en skorer oyuncusu 21 sayı ile maçı tamamlayan Zeynep Gül Tan oldu.

3.HAFTA PROGRAMI:

17 Haziran Cumartesi

(Atatürk Spor Salonu)

15.00 Marmara-Akdeniz SB

17.00 Caesar G.Birliği-DAÜ