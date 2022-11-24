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Basketbol'da Açılış Kupası programı belirlendi

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KKTC Basketbol Federasyonu tarafından organize edilecek olan 2022-2023 PROLİG sezonu Açılış Kupası ile başlayacak.
Basketbol'da Açılış Kupası programı belirlendi

5 takımın yer alacağı Açılış Kupası, PROLİG öncesinde en önemli turnuvalardan biri olma özelliğini taşıyor. Geçtiğimiz yıl finalde GAÜ’yü yenen Koopspor’un kazandığı kupanın maç programı KKTC Basketbol Federasyonu tarafından açıklandı.

2022-2023 sezonu PROLİG Açılış Kupası Fikstürü:

                                                       

1.Hafta

19 Aralık         Ceasar L. G.Birliği-Marmara 19.30   İskele Spor Salonu

20 Aralık         Koopspor-GAÜ                        19.30   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

 

2.Hafta:

26 Aralık         GAÜ- Ceasar L. G.Birliği        19.30   Girne E.Apakan S.Salonu

27 Aralık         Çetinkaya-Marmara              19.30   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

 

3.Hafta:

4 Ocak            Koopspor-Çetinkaya               18.00   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

4 Ocak            Marmara-GAÜ                       20.00   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

 

4.Hafta:

11 Ocak          Çetinkaya-GAÜ                       18.00   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

11 Ocak          Koopspor-Ceasar L. G.Birliği  20.00   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

 

5.Hafta

17 Ocak          Ceasar L. G.Birliği-Çetinkaya 19.30   İskele Spor Salonu

18 Ocak          Marmara-Koopspor               19.30   Lefkoşa Atatürk S.Salonu

 

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