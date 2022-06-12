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Basketbolda finalin adı: “Koopsor – GAÜ”

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Basketbol Prolig'de Koopspor’un finaldeki rakibi Girne Amerikan Üniversitesi oldu.
Basketbolda finalin adı: “Koopsor – GAÜ”

Basketbol Prolig'de Koopspor’un finaldeki rakibi Girne Amerikan Üniversitesi oldu.

Yarı final serisi son maçında Soyer Hacıganimler'i 72-57 mağlup eden ve seriyi 2-1'e getiren Girne Amerikan Üniversitesi finale yükseldi.

Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan maçın ilk periyodu 6 sayı ile üstün geçen Girne Amerikan Üniversitesi özellikle ikinci periyotta oyunun tamamen hakimi oldu ve farkı arttırarak soyunma odasına 42-23 önde girdi.

İkinci yarıda da elde ettiği farkı korumayı başaran Girne ekibi, son periyotta rakibine farkı kapama imkanı vermedi ve maçtan 72-57 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

GAÜ'de Emre Kılıçaslan 18 sayı üretirken, Praise Okafor 14 ribaunt topladı. Soyer Hacıganimler'de Emmanuel Paye'nın 21 sayısı final için yeterli olmadı.

Basketbol Erkekler ProLig final serisinde Koopspor ile Girne Amerikan Üniversitesi ilk maça 14 Haziran Salı günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda çıkacaklar.

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