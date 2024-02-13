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Basketbolda Musmer Unileague Başladı..!

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Basketbolda Musmer Trading Limited ana sponsorluğunda düzenlenen UniLeague, bugün oynanan maçlarla başladı.
Basketbolda Musmer Unileague Başladı..!

Basketbolda Musmer Trading Limited ana sponsorluğunda düzenlenen UniLeague, bugün oynanan maçlarla başladı. Musmer UniLeague açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 70-53 mağlup etti.

Günün ikinci ve son maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Son saniyeye kadar nefeslerin tutulduğu karşılaşmada Doğu Akdeniz Üniversitesi son şampiyon Rauf Denktaş Üniversitesi karşısında 59-55 kazanmayı başardı.

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