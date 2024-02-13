Basketbolda Musmer Unileague Başladı..!

Basketbolda Musmer Trading Limited ana sponsorluğunda düzenlenen UniLeague, bugün oynanan maçlarla başladı. Musmer UniLeague açılış maçında Yakın Doğu Üniversitesi, Avrupa Liderlik Üniversitesi’ni 70-53 mağlup etti.
Günün ikinci ve son maçı büyük çekişmeye sahne oldu. Son saniyeye kadar nefeslerin tutulduğu karşılaşmada Doğu Akdeniz Üniversitesi son şampiyon Rauf Denktaş Üniversitesi karşısında 59-55 kazanmayı başardı.
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