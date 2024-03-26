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Başpiskopos Yeorgios: Türk koşullarıyla müzakerelere sürüklenmemeliyiz

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Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs Rum tarafının “Türk koşullarıyla, yoğun bir baskıya maruz kalacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini” söyledi.
Başpiskopos Yeorgios: Türk koşullarıyla müzakerelere sürüklenmemeliyiz

Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Kıbrıs Rum tarafının “Türk koşullarıyla, yoğun bir baskıya maruz kalacağı müzakerelere sürüklenmemesi gerektiğini” söyledi.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Kıbrıs sorununa ilişkin açıklamalarda bulunduğunu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in de Yeorgios’a yanıt verdiğini yazdılar.

Habere göre Yeorgios açıklamasında; “Kıbrıs’ın Helenizm’in son kalesi olduğunu” ve Güney Kıbrıs ile Yunanistan arasında Ortak Savunma Doktrininin yeniden faaliyete geçmesi gerektiğini söyledi.

“Kıbrıs hükümeti, mücadelemizin başarısını garanti altına alacak tüm adımları atmalıdır” şeklinde konuşan Yeorgios, Yunanistan’ın ise “iyi komşuluk ilişkileri ve Kıbrıs sorununun diğer Yunan sorunlarından ayrı tutulması taleplerine kapılmaması gerektiğini” vurguladı.

Yeorgios; “Savunmada gerekli güçlendirmeler, RMMO’nun güçlendirilmesi, kaçak göçmenlerin günlük gelişi ve çevremizdeki büyük değişikliklerin doğru şekilde değerlendirilmesi olmadan, yeni ve katlanılamayacak tavizler için baskıya uğrayacağımız, Türk şartlarıyla bir müzakereye sürüklenmemeliyiz” şeklinde konuştu.

Hristodulidis: “Yunanistan’la tam koordine içerisindeyiz”

Gazete bir diğer haberinde ise, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in dün bir açıklamada bulunarak, Başpiskoposun açıklamalarına yanıt verdiğini yazdı.

Habere göre Hristodulidis, “hedefler ve eylemlerinin Yunanistan’la tam bir koordine içerisinde olduğunu, tam bir görüş birliğinin bulunduğunu” vurguladığı açıklamasında “BM Genel Sekreterinin kişisel temsilci atamasının sebebinin de bu işbirliği olduğu” iddiasında bulundu.

Ortak Savunma Doktrinine de değinen Hristodulidis, “kulağa güçlü gelen bazı şeylere nazaran hangi eylemlerin yapıldığının önemli olduğunu ve Ortak Savunma Doktrini çerçevesinde gerçekleşenlerden çok daha fazlasının şu anda olmakta olduğunu” savundu.

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