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Bassketbol'da alt Liglerde sınav arası, işte puan durumu

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Basketbol Alt Ligleri sınav arası nedeniyle oynanmıyor.
Bassketbol'da alt Liglerde sınav arası, işte puan durumu

Alt Liglerde sınav arası

Basketbol Alt Ligleri sınav arası nedeniyle oynanmıyoı.
Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligi’nde Soyer Aksu 4 maçta 4 galibiyetle 8 puanla ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada ise Ceasar Larnaka Gençler Birliği United 8 puan ve averaja ikinci sırada.
Damdelen Petrol U 16 Kadınlar Ligi’nde 3.haftada 3 galibiyetle 6 puanı bulunan Levent Gelişim birinci durumda. Koopspor ise 5 puanla ikinci, Ligin yeni takımı Actlanders averajla üçüncü sırada.
U 16 Erkeklerde ise 4 hafta sonunda Ceasar Larnaka Gençler Birliği 4 maçta 5 puanla lider durumdfa bulunurken, Yakın Doğu Üniversitesi 2 maçta 4 puanla ikinci, Koopspor üçüncü ve Akdeniz Spor Birliği de ayni puanla üçüncü durumda.

PUAN DURUMLARI

KILIF & KILIF U 14 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.SOYER AKSU          4    4    -    278    96    8
2.CL.GBUNITED    5    3    2    287    131    8
3.LEVENT            4    3    1    270    178    7
4.KIVILCIM GG        5    2    3    164    238    7
5.YDÜ            3    3    -    244    100    6
6.SOYER             4    1    3    109    241    5
7.KOOPSPOR        2    2    -    179    42    4
8.C.L.G.BRLİĞİ         4    -    4       52    224    4
9.ADASPOR        3    -    3    108    240    3
10.AKDENİZ SB        2    -    2    108    146    2

DAMDELEN PETROL U 16 KADINLAR LİGİ
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.LEVENT GELİŞİM    3    3    -    250      69    6
2.KOOPSPOR        3    2    1    106    119    5
3.ACTLANDERS        4    1    3    185    213    5
4.BÜY            3    -    3      98    109    3
5.AKDENİZ SB        1    1    -      50      43    2

DAMDELEN PETROL U 16 ERKEK LİGİ
TAKIMLAR        O    G    M    AS    YS    P
1.CL.GB            4    1     3    181    191    5
2.YDÜ            2    2    -    114      36    4
3.KOOPSPOR        2    2    -    162    108    4
4.AKDENİZ SB        3    1    2    185    247    4
5.ALSANCAK        2    1    1    117    154    3
6.ADASPOR        1    1    1      51      44    2
7.SOYER AKSU         1    -    1      58      65    1
8.SOYER EXTEND    1    -    1      51      8

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