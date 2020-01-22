Baybars'ın durumu iyi.. Tetkikler yapıldı, tansiyon sorunu yok

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars kulak burun boğaz rahatsızlığı nedeniyle bölge ziyaretlerini yarıda keserek hastaneye başvurdu.
Serdarlı’yı ziyareti sırasında rahatsızlanan İçişleri Bakanı Baybars Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet hastanesine başvurdu.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Başhekimi Adil Özyılkan, Baybars’ın durumunun iyi olduğunu, KBB’de tetkiklerinin yapıldığını belirtti.
İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars taburcu edildi.
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