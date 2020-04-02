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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Türkiye’den Kktc’ye Gemi Seferleri Devam Etmektedir

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Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Türkiye’den Kktc’ye Gemi Seferleri Devam Etmektedir
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı: Türkiye’den Kktc’ye Gemi Seferleri Devam Etmektedir

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, vatandaşların gelebilmesi için Türkiye’den KKTC’ye gemi seferlerinin devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından 1 Nisan tarihinde açıklandığı üzere, KKTC’den Türkiye’ye deniz yolu ile yolcu olarak ulaşım bir müddet mümkün olamayacağı, imkanlar ölçüsünde deniz yolu ile Türkiye’ye yolcu olarak gidilebilmesi mümkün olduğu zaman Büyükelçilik tarafından ayrıca duyurulacağı” kaydedildi.

“Bu kısıtlama Türkiye’den KKTC’ye gelişleri etkilememektedir” denilen açıklamada, önceki sıklıkla olamasa da, ülkeye yolcu ve yük seferlerinin devam ettiği belirtild. Bu çerçevede, 3 Nisan akşamı Mersin ve Taşucu limanlarından ülkeye 2 gemi seferi yapılacağı, seferler için bilet satışlarının Akgünler Denizcilik ve Filo Denizcilik firmalarının internet sitelerinden yapıldığı ifade edildi. İleriki tarihlerde gerçekleşecek seferlere dair de bilgi ve biletlere de ilgili sitelerden ulaşılabileceği vugulandı.

Açıklama şöyle devam etti:

“Bakanlar Kurulu’nca alınan ve yürürlükte olan kararlar çerçevesinde, ülkeye sadece KKTC vatandaşları, eşleri ve bu evlilikten doğan çocukları, KKTC’de bulunan büyükelçiliklerin mensupları, eşleri ve bu evlilikten doğan çocukları ile Askeri Hudut Geçiş Belgesine sahip kişilerin girebileceğini ve gelen her kişinin KKTC Sağlık Bakanlığı gözetiminde 14 gün karantina koşullarında kalmak zorunda olduğu da kamuoyuna duyurulur.”

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