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Bekirpaşa Lisesi Okul Müsameresi yapıldı

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Bekirpaşa Lisesi 2018-2019 eğitim öğretim yılı okul müsameresi dün (2 Mayıs) akşam yapıldı.
Bekirpaşa Lisesi Okul Müsameresi yapıldı

İskele AKM’de gerçekleşen etkinliğe İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da katılarak gençlerin heyecanına ortak oldu.

Yılsonunun yaklaşmasıyla birlikte okul müsamereleri de hız kazandı. İskele’de ki okullarda da müsamere heyecanı başladı. Onlardan biri de dün akşam gerçekleşti. İskele Bekirpaşa Lise öğrencileri okul müsameresinde sahne aldı. Kimi sesiyle, kimi dansıyla hünerlerini sergilerken, okul tiyatrosunun sunduğu gösteri ise izleyenlerden tam not aldı.

 

ERSOY: “KENDİNE GÜVENEN BİREY, GÜNÜMÜZDE ARANILAN KİŞİDİR”

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan gecede Okul Müdürü Ergin Ersoy da açılış konuşmasını yaptı. Kendileri için önemli olanın öğrencilerin müfredat gereği almış oldukları derslerin yanında edebi yönlerinin ve becerilerinin ortaya çıkmasını sağlamak olduğunu söyleyen Ersoy konuşmasının devamında şunlara yer verdi: “Günümüzde en iyi donanıma sahip becerilerini geliştiren, sosyal, kendine güvenen bireyler aranılan kişilerdir. İşte biz Bekirpaşa Lisesi eğitim ordusu olarak çocuklarımızı en iyi bilgi vermeye, bilgi ve becerilerini artırmaya, onları geleceğe en iyi şekilde hazırlamak için çalışıyoruz. Ben onları hazırlayan öğretmenlerine, idarecilerimize, performans sergileyen öğrencilerime ve buraya gelerek onları izleyen siz değerli velilerimize teşekkür ediyor ve saygılarımı sunuyorum.”

 

Okul Müdürü Ergin Ersoy’un konuşmasının ardından kimi sesiyle, kimi dansıyla hünerlerini sergilerken, okul tiyatrosunun sunduğu gösteri ise izleyenlerden tam not aldı.

 

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