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Belçikalı çiftçiler AB zirvesini traktörlerle yol kapatarak protesto etti

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Belçika'da çiftçiler, artan maliyetler, AB’nin çevre politikaları, ucuz ithal ürünlerin ülkeye girişi ve yeteri kadar teşvik alamamaktan şikayetçi.
Belçikalı çiftçiler AB zirvesini traktörlerle yol kapatarak protesto etti

Belçika'nın başkenti Brüksel'de hükümetin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler, Avrupa Birliği Liderler Zirvesi öncesinde traktörleriyle AB kurumlarının olduğu kent merkezinde yolları kapatarak trafiği felce uğrattı.

Çiftçilerin lastik yakarak sürdürdüğü eylem sırasında bir grup, Avrupa Parlamentosu binasının kapısını yumurta yağmuruna tuttu.

Çiftçiler beraberlerinde getirdikleri samanları burada yakarken, polisle eylemciler arasında zaman zaman arbede yaşandı. 

Belçika'da çiftçiler, artan maliyetler, AB’nin çevre politikaları, ucuz ithal ürünlerin ülkeye girişi ve yeteri kadar teşvik alamamaktan şikayetçi.

Belçika polisi, yaklaşık bin traktörün girişiyle AB kurumlarının olduğu bölgede trafiğin tamamen durduğunu bildirdi.

AB’deki çiftçilerin sorunları, bugün başlayacak Brüksel zirvesinin resmi gündeminde olmasına rağmen, liderlerin özellikle AB Komisyonu temsilcileriyle yapacakları görüşmelerde konuyu gündeme getirmeleri ve çiftçilerini rahatlatacak önlemler için baskı yapması bekleniyor.

Belçika dışında AB’nin diğer ülkeleri Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz’de de çiftçiler merkezi hükümet ve AB’nin kendilerine daha fazla destek vermesi için eylemlerini sürdürüyor.

AB'nin serbest ticaret anlaşmalarındaki tarım ürünü ithalatı, karmaşık piyasa düzenlemeleri, sübvansiyon dağıtımındaki adaletsizlik, sürdürülebilir tarıma geçişteki hatalardan kaynaklı sorunlar yaşadıklarını ifade eden çiftçiler, artan maliyetler karşısında tarımsal ürünlere daha yüksek fiyat ödenmesini talep ediyor.

Çiftçiler, AB'nin çevre kuralları ve iklim düzenlemelerini de eleştiriyor.

Avrupa genelindeki protestolar, çiftçiler arasında popülaritesi artan aşırı sağın, haziran ayında düzenlenecek Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde en iddialı olduğu bir dönemde gerçekleşiyor.

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