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Belediye Başkanı işe geç gelenleri binaya almadı

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Belediye Başkanı işe geç gelenleri binaya almadı
Belediye Başkanı işe geç gelenleri binaya almadı

Sabah saat 07.30’da mesaiye gelen Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, giriş kapısında işçi ve memurların girişlerini takip etti. Saat 08.30’u geçtikten sonra işe gelen işçi ve memurları belediye binasına almayan Vergili, güvenlikçilere de kapıları kapattırdı. Güvenlikçilerin kendilerini içeri alamayacağını memur ve işçiler ise neye uğradıklarını şaşırdı. 'Belediye Başkanı'nın kesin talimatı' diyen güvenlikçiler işçi ve memurları almazken, su parası yatırmaya gelen vatandaşları ile belediyenin araçları ile diğer tahsilat yerlerine taşındı.

Yaşanan olay sonrası açıklamalarda bulunan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, daha önce birim müdürlerini sözlü olarak uyardığını ancak buna riayet edilmediğinden böyle bir uygulamaya gittiğini söyledi.

“UYARIMI YAPTIM, CİDDİYE ALINMADI”

Vergili, “18 yaşından bu tarafa kendime göre iş hayatımda belirli prensiplerim var. Sürekli olarak işçi ve memurun hatasını aramak gibi tutkum yok. Defalarca kendilerini ikaz ederek uyardım, mesai saatlerine dikkat edilmesi noktasında. Bir düzensizliğin olduğunu zaten hem görüyoruz hem de işe geliş gidişlerde yaptığım takiplerde pek hoş olmayan bir durumla karşı karşıya olduğumu görüyordum. Geçen hafta bütün birim müdürlerine gerekli uyarıları yaptım. Ciddiye alınmadı. Bundan sonra belirli bir saatten sonra gelen memur ve işçilerin iş yerine girişini yasakladım ve haklarında gerekli işlemleri yapacağım. Vatandaşın problemi olmaz. Ben her türlü yetkiye sahibim ve onları mağdur etmeyiz” dedi.

“SÖZLÜ UYARILARLA BİR ŞEY ANLADIĞI YOK”

Belediyeye sabah 07.30’da geldiğini de kaydeden Başkan Vergili, “Sürekli böyle bir baskı kurma niyetinde değilim. Aslında bildiğim kadarıyla resmi olarak 08.00’da iş başının başlaması lazım. Valilikteki uygulamanın aynısını almışlar 08.30 diye. 08.30’dan sonra 10 dakika bekledim. Belediye gelen arkadaşlar girdi, diğerlerinin girişine izin vermedim. Bu uygulama sürekli olarak devam edecek. Geriye kalan görev süresince bu uygulama devam edecek. Ben aslında sabahları fiili işlerin olduğu Fen, destek hizmetlerinde oluyordum. Her gün orada yapılan işleri tek tek denetliyorum. Aslında buraya gelip gelmemem fark etmiyor zaman içerisinde bu denetimleri yaptırdım ama baktım pek bir netice alamadım. Demek ki böyle disiplinli bir uygulama gerekliymiş. Kimse sözlü uyarılarla bir şey anladığı yok” diye konuştu.

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