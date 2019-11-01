Belediye ekipleri süs havuzuna deterjan döktü.. Havuz köpürdü

Sivas'ın Suşehri ilçesinde temizlik ekiplerinin deterjan attığı havuz fıskiyenin açılmasıyla köpürmeye başladı. Köpükle kaplanan havuzu gören vatandaşlar şaşkınlığını gizleyemezken o anları cep telefonları ile görüntüledi.
Suşehri belediyesi temizlik ekipleri Sivas Caddesi üzerinde bulunan süs havuzunu temizlemek için içerisine deterjan attı. Fıskiyenin çalıştırılmasıyla birlikte su köpürdü. Havuz köpükle kaplandı.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLERİN YAŞANDIĞI ANLAR CEP TELEFONU KAMERALARINA YANSIDI
Köpükle kaplanan havuz ilginç bir görüntü oluşturdu. Bu durumu gören vatandaşlar şaşkınlık yaşarken bu anları cep telefonları ile görüntüledi.
HAVUZUN ÜZERİNDEKİ KÖPÜKLER ÇOCUKLARA EĞLENCELİ ANLAR YAŞATTI
Havuzun köpürmesini fırsat bilen çocuklar ise havuzun üzerinde biriken köpükleri birbirlerine atarak eğlendi.
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