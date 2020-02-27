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‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyen yolcuya tahliye

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‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyen yolcuya tahliye
‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyen yolcuya tahliye

Geçen yıl aralık ayında İstanbul’daki Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’ye gitmek için kalkış hazırlıklarını yapan özel bir havayolu şirketine ait yolcu uçağında, “Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım” dediği gerekçesiyle tutuklanan N. D. tahliye edildi.

N.D., 18 Aralık 2019’da, uçaktan indirilip gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. İstanbul başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, söz konusu yolcunun uçakta olay çıkardığı belirtilmiş, ‘cebir veya tehdit kullanarak hava ulaşım aracının kaçırılması veya alıkonulması’ suçundan beş yıldan 10 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması istenmişti.  

İstanbul Anadolu 11. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanığı temsilen avukat Merve Türkmen Kaplan duruşmaya katıldı.

Kaplan, müvekkilinin akıl sağlığının tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevkinin yapıldığını hatırlatarak, daha fazla hak kaybı yaşanmaması için tahliyesine karar verilmesini istedi. Sanığın tahliyesine karar veren mahkeme, eksiklerin giderilmesi için davayı erteledi. 

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