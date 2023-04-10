Beşiktaş 5’te 5 yaptı! Zirve yürüyüşü devam ediyor…

Beşiktaş, Dolmabahçe’de seyircisi önünde ağırladığı Giresunspor’u 3-1 mağlup etti…

Derbide Fenerbahçe’yi 4-2 yenerek zirveye pençe atan siyah beyazlılar, Vodafone Park Stadı’nda 1-0 geriye düştüğü maçı kazanmayı başardı.

Bu sezon ikinci kez 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Beşiktaş, Fenerbahçe’yi maç fazlasıyla geçerek lider Galatasaray’ın ardından 55 puanla ikinci sırayı aldı.

GİRESUN PERDEYİ AÇTI

Giresunspor karşısında 21. dakikada Rijad Bajic’in golüyle geriye düşen Kartal, oldukça etkili olduğu ilk yarıda Vincent Aboubakar’ın penaltı golüyle eşitliği yakaladı.

39’da durumu 1-1’e getiren Aboubakar 45’te bir kez daha sahneye çıktı ve Beşiktaş’ı öne geçirdi. Kamerunlu golcü son 5 maçta 7 gole direkt katkı yaparak siyah beyazlılara adeta hayat verdi.

REDMOND YİNE SAHNEDE

İkinci yarıda da hız kesmeyen Beşiktaş, 54. dakikada Fenerbahçe derbisinin yıldızı Nathan Redmond ile durumu 3-1 yaptı.

Beşiktaş formasıyla çıktığı son üç Süper Lig maçında da gol atan Nathan Redmond, profesyonel kariyerinde ilk kez üst üste üç lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Karadeniz temsilcisi Giresunspor kalan dakikalarda Beşiktaş’a üstünlük kuracak pozisyonları bulamadı ve İstanbul’dan eli boş ayrıldı.

Ligde gelecek hafta Beşiktaş, Trabzonspor deplasmanına gidecek. Giresunspor ise evinde Sivasspor ile oynayacak.