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Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağında

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Süper Lig'in 4 büyük kulübü Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor iflasın eşiğinde. Dört kulübün tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3'te 1'ini karşılıyor.
Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağında

Türk futbolunun lokomotifleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor borç batağından kurtulamıyor. Dört kulübün, Kamuoyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı ilk 9 aylık finansal rapor bildirimlerine göre toplam borç miktarı 22,02 milyar liraya (1,1 milyar Euro) ulaştı.

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray borç sıralamasında da ilk sırada yer alıyor. Geçen sezonu 759 milyon lira zararla kapatan ve bu sezon 17 futbolcu transfer eden sarı-kırmızılı kulübün toplam borcu 6,65 milyar lira.

Borç klasmanında ikinci sırada Beşiktaş var. Geçtiğimiz sezonu 1 milyar 26 milyon liralık zararla noktalayan ve sezona 18 yeni transferle başlayan siyah-beyazlı kulübün 6,18 milyar lira yükümlülüğü bulunuyor.

Süper Lig'de son 8 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, borç liginde 3. sırada yer alıyor. Geçen sezon 836 milyon zarara uğrayan ve bu sezon 18 futbolcuyu kadrosuna katan sarı-lacivertli kulübün toplam borcu 5,99 milyar lira.

Geçen sezonu şampiyon olarak noktalasa da 539 milyon liralık zarara engel olamayan ve yeni sezona da 14 yeni oyuncuyla giren Trabzonspor ise 3,2 milyar liralık yükümlülükle karşı karşıya.

TÜM VARLIKLARI, BORCUN 3’TE 1’İNE YETİYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un tüm varlıkları, toplam borcun ancak 3'te 1'ini karşılıyor.

Kulüplerin 22,02 milyarlık borcuna karşılık tüm varlıklar toplamı 7,31 milyar lirada kalıyor. Bu bağlamda kulüplerin öz kaynakları eksi 14,71 milyar lirada bulunuyor. Bir başka deyişle kulüpler, elindeki tüm varlıkları (futbolcular, gayrımenkuller vs) nakte çevirse de 14,71 milyar liralık (736 milyon Euro) açık veriyor.

SON 3 AYDA BÜYÜK AÇMAZ!

Dört kulübün kısa vadeli yükümlülüğü (Mart, nisan, mayıs) toplamda 10,46 milyar lirayken, ilişkili taraflardan (Dernek ve bağlı şirketler) diğer alacaklar hariç dönen varlıklar toplamı (kısa vadeli alacaklar) 3,53 milyar lira. Yani kulüpler, son 3 ayda yaklaşık 7 milyar liralık (347 milyon Euro) kaynak sorunuyla karşı karşıya. 

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