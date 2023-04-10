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Beşiktaş’a dev sponsor

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Stat sponsorluğu bu sezon bitecek olan Beşiktaş, Rusya'nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Gazprom ile beş yıllık bir anlaşma imzalayacak. İşte anlaşmanın detayları...
Beşiktaş’a dev sponsor

Beşiktaş Jimnastik Kulubü (BJK) futbol takımıyla Vodafone’un 10 yıllık beraberliği bu sezon sonunda bitiyor.

Vodafone ile 2013 yılında yaptığı anlaşma ile 5 yıllık göğüs reklamı için 29 milyon dolar, 15 yıllık stat isim hakkı içinse 116 milyon dolar alan Beşiktaş yeni anlaşma için dünyanın en büyük enerji şirketlerinden biri olan Rusya merkezli Gazprom şirketi ile el sıkışmaya hazırlanıyor.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından Schalke’nin tüm sponsorlukları durdurmasının ardından Rusya’nın en büyük doğal gaz dağıtım şirketi Gazprom, sponsorluk faaliyetlerini başka bir ülkeye devretme kararı almıştı.

Edinilen bilgiye göre, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Gazprom’un Yönetim Kurulu Başkanı Aleksey Miller’in davet üzerine önümüzdeki hafta Rusya’ya gidecek. Varılan 5 yıllık anlaşmaya göre 3 yıllık stat ismi sponsorluğu için Beşiktaş 60 milyon Euro alacak. Geriye kalan 2 yıl için ise taraflar yeniden masaya oturacak.

Ayrıca Gazprom’un Beşiktaş’ın Lokomotiv Moskova’dan yıldız bir ismin transferine de destek olacağı öğrenildi.

15 YILLIK SPONSORLUK BİTMİŞTİ

Rus enerji şirketi Gazprom Gazprom ile Schalke 04 arasındaki 2007 yılında başlayan sponsorluk ilişkisi 2022 yılında son bulmuştu. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik askeri saldırısının ardından 24 Şubat 2022’de formasındaki Gazprom göğüs reklamını kaldıran Schalke 04, dört gün sonra yaptığı açıklamada da “Yönetim Kurulu, kulüp denetleme kurulunun onayıyla, Schalke 04 ve Gazprom arasındaki ortaklığın anlaşma süresi sona ermeden bitirilmesine karar verdi” ifadelerine yer vermişti.

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