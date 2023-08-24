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Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu; iş imzaya kaldı

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Gazprom, Emirates ve Katar Hava Yolları’yla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, imza aşamasına geldi. Anlaşmaya göre siyah-beyazlı kulüp, yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacak.
Beşiktaş'ın stat isim sponsoru belli oldu; iş imzaya kaldı

Beşiktaş Kulübü’nde stat isim sponsorluğu için; Gazprom, Emirates ve Katar Hava Yolları’yla yaptığı görüşmelerden sonuç alamayan yönetim, imza aşamasına geldi. Anlaşmaya göre siyah-beyazlı kulüp, yıllık yaklaşık 8 milyon euro kazanacak.

Beşiktaş, Vodafone’la olan stat sponsorluğu anlaşmasını bu sezon itibarıyla sona erdirmişti. Bu gelişmenin ardından yeni sponsor bulmak için çalışmalarda bulunan yönetim, bu konuda adeta seferber olmuştu.

Başta Rusya’dan Gazprom ve Arap Yarımadası’ndan Emirates ile Katar Hava Yolları olmak üzere birçok uluslararası firmayla görüşmelerde bulunan ancak sonuç alamayan Beşiktaş, sezona stat sponsoru olmadan başlamıştı.

Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi eleme maçlarında iç sahada oynadığı karşılaşmalarda Beşiktaş Stadı adını kullanan kulüpte beklenen gelişme sonunda yaşandı.

Beko ile imza aşamasında

Siyah-Beyazlı yönetimin, stat sponsorluğu konusunda Beko’yla imza aşamasına geldiği bildirildi. Taraflar arasında konuşulan rakamın yıllık yaklaşık 8 milyon Euro seviyesinde olduğu bildirildi.

Anlaşmanın kapsamı ve opsiyon süresi konusunda pazarlıkların devam ettiği, yakın zamanda resmen duyurulmasının beklendiği ifade edildi.

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