Beton mikseri, kuşlar yuva yaptığı için 22 gündür çalıştırılmıyor

Trabzon’un Of ilçesinde kuşların yuva yaptığı beton mikseri, şantiye çalışanları tarafından 22 gündür çalıştırılmıyor. Park alanında bekletilen mikser, kuşların yumurtalarından çıkıp uçunca çalıştırılacak.

Of ile Çaykara ilçeleri arasında yol inşaatı yapan firmaya ait beton mikserinin operatörü Oral Hazırel (43), mikserin su tankının altında kuş yuvası olduğunu fark etti. Yuvanın içinde yumurta olduğunu gören Hazırel durumu şefine bildirdi. Şantiye şefi Sabahattin Kurban mikserin çalıştırılmaması yönünde talimat verdi.

Hazırel (üstte), “22 gündür araç çalıştırılmıyor. Kuşlar doğaya dönünce aracı çalıştıracağız” dedi. Şirketin santral operatörü Tunahan Ergün ise şunları söyledi: “Oral ağabeyle arabaları yıkıyorduk bir baktık su tankının altından kuş çıkıyordu. Kuşlar yuva yapmış sonrasına yumurtalarını da gördük. Kamyonun parka çekilmesine onay verildi.”