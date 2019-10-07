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Beyaz Saray: ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak

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Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu ABD’nin desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı.
Beyaz Saray: ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyonu desteklemeyecek ve dahil olmayacak

 

Beyaz Saray'dan, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" açıklaması yapıldı. 

 

Beyaz Saray'ın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında telefon görüşmesi yapıldığı belirtilerek, "Türkiye, yakın zamanda Suriye'nin kuzeyine uzun süredir planladığı operasyon için harekete geçecek. ABD Silahlı Kuvvetleri, bu operasyonu desteklemeyecek ya da bu operasyona dahil olmayacak" ifadeleri kullanıldı. 

Açıklamada, 'IŞİD'i yenen ABD kuvvetlerinin, artık doğrudan bu bölgelerde olmayacağı' vurgulandı.

ABD hükümetinin, Suriye'de tutuklanan IŞİD mensubu vatandaşlarını geri almaları için Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerine baskı yaptığına ancak bu ülkelerin bu teröristleri almak istemediği belirtilen açıklamada, ABD'nin bu kişileri yıllarca elinde tutmayacağına işaret edildi.

Açıklamada, "Türkiye bundan böyle, ABD'nin son iki yıldır, bölgede yakaladığı DEAŞ savaşçılarından sorumlu olacak" denildi.

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