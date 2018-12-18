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Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi

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Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Gülen'in iadesi iddiaları hakkında 'Trump, Türk lidere sadece "Bir bakacağız" dedi' ifadeleri kullanıldı.
Beyaz Saray: Trump, Erdoğan'a Gülen'in iadesi konusunda 'bir bakacağını' söyledi

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders tarafından yapılan açıklamada, Fetullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi iddiaları hakkında "ABD Başkanı Trump, Türk lidere (Cumhurbaşkanı Erdoğan) sadece ‘Bir bakacağız' dedi" ifadesi kullanıldı. Sanders, "İade ihtimallerine bir bakacağız denildi ancak her hangi bir taahhütte bulunulmadı" şeklinde konuştu.

 

Gülen'in, Türkiye'ye iadesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "En son Buenos Aires'te bir araya geldiğimizde ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bu konu üzerinde çalıştıklarını söyledi ancak somut adımları görmemiz gerek" demişti.

Önceki gün Reuters'ın bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberde Trump'ın Gülen'in iadesi konusunda bir taahhütte bulunmadığı belirtilmişti.

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