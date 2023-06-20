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Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show açıklaması

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Şovmen Beyazıt Öztürk, katıldığı canlı yayında 'Beyaz Show'un yazın yeniden yayınlanacağını duyurdu.
Beyazıt Öztürk’ten Beyaz Show açıklaması

‘Beyaz Show’, yeniden izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

Beyazıt Öztürk’ün sunacağı programın hangi kanalda yayınlanacağı ise henüz bilinmiyor.

Öztürk, katıldığı canlı yayında “Bu yaz Beyaz Show başlayacak. Ayrıca bir yarışma programıyla da ekrana dönüyorum” ifadelerini kullandı.

2018 YILINDA YAYINDAN KALDIRILMIŞTI

Beyazıt Öztürk’ün 1996 yılından itibaren Kanal D’ye yaptığı ‘Beyaz Show’ adlı talk-show programı 6 Aralık, 1996’da ilk bölümüyle yayına başlamıştı. İlk bölümün konukları Hande Ataizi ve o günlerde Atv’de Gece Kuşu adlı talk-show’u sunan Okan Bayülgen’di.

Cüneyt Arkın, Aşkın Nur Yengi, Nazan Öncel, Mehmet Ali Erbil, Barış Manço, Cem Yılmaz, Demet Akbağ, Yaşar, Sertap Erener, Kenan Doğulu, Hülya Avşar, Ebru Gündeş, Ahmet Kaya,
Mustafa Sandal, Şener Şen, Cem Karaca, Samantha Fox, Ruslana, Jean-Claude Van Damme, Julio Iglesias, Belinda Carlisle, Kerim Abdülcabbar, Carmen Electra, Megan Fox, Karolina Kurkova gibi çok sayıda konuk ağırlanan programda izleyicilerle telefon bağlantıları da yapıldı.

Programda dönem dönem Öztürk’ün canlandırdığı farklı karakterlerin yer aldığı skeçler de yayınlandı. Bunlar arasında Bob Ross karakterinin canlandırıldığı ‘Ressam’, Hüsmen Dayı, Psikopat, Tikican, Şarkılarla Yaşayan Adam, Beyaz Atlı Prens yer aldı.

Aralıklarla 22 sezon boyunca süren program 4 Mayıs 2018 Cuma gecesi sezon finali yapıp yayından kaldırılmıştı.

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