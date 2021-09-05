Biber fideleri uzayda çiçek açtı

ABD’li astronot Megan McArthur, uzay istasyonunda (ISS) deney amaçlı yetiştirdikleri biber fidelerinin çiçek açtığını açıkladı. McArthur, gelecek hafta çiçeklerin yerini küçük biberlere bırakacağını belirtti.
McArthur, fotoğraflarla paylaştığı mesajında, “Bu daha karmaşık bitkileri Uzay İstasyonu’nun benzersiz ortamında yetiştirmeyi öğrenmek, gelecekteki gezegen görevlerindeki astronotların kendi yiyeceklerinden bazılarını yetiştirmelerini sağlayacaktır!” ifadelerini kullandı.
Space Chile update: they’re blooming
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