  • BIST 7919.99
  • Altın 1804.334
  • Dolar 28.5147
  • Euro 30.486
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKABM: Gazze'nin kuzeyinde tüm fırınlar kapandı, un satışı yok

Biden, Netanyahu'dan "çatışmaların durmasını" istedi

» »
ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'dan pazartesi günü yaptığı bir telefon görüşmesinde Gazze'deki çatışmaların durmasını istediğini söyledi.
Biden, Netanyahu'dan "çatışmaların durmasını" istedi

İsrail'in Gazze'deki soykırım girişiminde bir ayı aşkın süre geride kaldı.

ABD, İsrail'in dünya ölçeğinde tepki çeken katliamına destek çıkmış, ateşkes çağrılarına ise olumsuz yanıt vermişti.

Daha önce insani duraklamadan söz eden Biden, ilk kez çatışmaların durması gerektiğini savundu.

Biden, pazartesi telefonda görüştüğü Netanyahu'dan Gazze'deki çatışmaların durmasını istediğini söyledi.

Biden ve Netanyahu daha önce de insani yardımı ve rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak için taktiksel duraklamayı görüşmüş ancak sonuç çıkmamıştı.

Kamala Harris, sivilleri korumanın önemini anlattı

Washington-Tel Aviv hattındaki bir diğer görüşme ise, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog arasında gerçekleşti.

Harris'in, sivillerin hayatını korumanın ve uluslararası insani hukuka saygı göstermenin önemini dile getirdiği illeri sürüldü.

Gazze'ye yardımın hızlandırılması ve işgalcilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemlerinden sorumlu tutulmasının görüşmede gündeme geldiği savunuldu.

Kirby bu kez 'savunma hakkı' demedi 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby de, gazetecilerin sivil ölümlerle ilgili sorularına "İsrail'in savunma hakkı var" ifadeleriyle cevap veriyordu.

Kirby, bir ay sonra cevabını değiştirdi, Gazze'de enkazdan çıkarılan çocukları görmenin "korkunç" olduğunu söyledi  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gazze'de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ceset07 Kasım 2023 Salı 18:25
  • Arap Birliği: İsrailli Bakan'ın Gazze'ye nükleer bomba atılması tehdidi hafife alınmamalı07 Kasım 2023 Salı 18:00
  • İsrailli aşırı sağcı Bakan Ben-Gvir, Yahudileri silahlandırma kampanyasına hız verdi07 Kasım 2023 Salı 12:25
  • Filistinli aktivist Ahid Tamimi, İsrail askerlerince 'teröre teşvik' iddiasıyla gözaltına alındı07 Kasım 2023 Salı 08:59
  • BM Güvenlik Konseyi, Gazze konusunda yine anlaşma sağlayamadı07 Kasım 2023 Salı 08:37
  • BM: 10 bin Filistinlinin öldürülmesi insanlığın temel değerlerine meydan okuyor07 Kasım 2023 Salı 08:11
  • İsrail Gazze'ye bir aydır bomba yağdırıyor07 Kasım 2023 Salı 08:10
  • Gazze'de öldürülenlerin sayısı 10 bini geçti06 Kasım 2023 Pazartesi 18:25
  • İsrail medyasında skandal haber: Savaş stresi kilo vermenize yardımcı olabilir06 Kasım 2023 Pazartesi 18:00
  • İran Cumhurbaşkanı Reisi: Gazze'ye saldırıları ABD teşvik ediyor06 Kasım 2023 Pazartesi 11:53
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti