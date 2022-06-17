Bilim de onayladı: Şehirde yeşil alanlar ve parlak renkler insana iyi geliyor

Sanal gerçeklik gözlükleri kullanılarak yapılan araştırma şehirlerde yeşil alanların ve parlak renklerin olması insanları daha mutlu ve sakin yapıyor.

Fotoğraf: Nerea Martí Sesarino/Unsplash

Fransa’daki Lille Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi farklı şehir manzaraları karşısında gönüllü katılımcıların nasıl reaksiyon göstereceğini test etmek için VR (sanal gerçeklik) kullandı.

36 katılımcı laboratuvar ortamında göz takip etme özelliği olan VR gözlüğü taktı. Araştırmacılar katılımcılara düz bir bina ve gri kaldırımlardan oluşan çevre ile yeşil alan ve parlak pembe, sarı renklerin olduğu çevreyi gösterdi.

Göz kırpmalarını izleyerek katılımcıların en çok neyle ilgilendiği tespit edildi. Katılımcılar ayrıca deneyimleriyle ilgili anketi doldurdu.

Katılımcıların bitki görünce daha yavaş yürüdüğü ve nabızlarının yükseldiği görüldü. Ayrıca kafalarını yere gömmek yerine daha ileri ve yukarı baktıkları tespit edildi. Çevreye renk ekleyip çıkarmanın katılımcılar üzerinde çok fazla bir etkisi gözlemlenmekle birlikte renkli desenler resme eklendiğinde daha meraklı ve uyanık olduğu görüldü.

Frontiers in Virtual Reality dergisinde yayınlanan çalışma şehirde küçük ayarlamalar yaparak moral yükseltmenin mümkün olduğu sonucuna vardı.

Araştırmanın baş yazarı kognitif psikoloji profesörü Yvonne Delevoye-Turrell “İnsan davranışında sanal gerçeklikle elde edilen varyasyonların doğal ortamlarda elde edilecek değişiklikler hakkında fikir vereceğini düşünüyoruz” dedi.

Delevoye-Turrell VR gözlüğü kullanmanın deney için önemine de dikkat çekti. Gerçek hayatta katılımcıların deneyimlediği ses, trafik, hava durumu gibi koşulların çevrenin kontrolünü zorlaştıracağını belirtti.