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Bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti

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Araştırmacılar, ısıyı iten, her renkte üretilebilen ve yüzyıllarca dayanabilecek enerji tasarruflu yeni bir boya geliştirdiler. Aynı zamanda bugüne kadar üretilmiş en hafif boya.
Bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti

İlhamını kelebek kanatlarından alan bu boya, pigmentten yapılmadı.

Bunun yerine renk, nanoparçacıkların düzenlenmesi yoluyla yapısal olarak oluşturuldu.

Ekip buna 'plasmonik boya' diyor.

Hesaplamalarına göre, bir Boeing 747'yi kaplamak için yalnızca 1,4 kilogram plazmonik boya yeterli olacaktır.

Aynısını yapmak için en az 454 kilogram geleneksel ticari boya kullanılması gerekiyor. Yani evinizi boyamak isterseniz birkaç gram boya yeterli olabilecek.

Bu, uçuş için gerekli olan sera gazı miktarını önemli ölçüde azaltabileceği anlamına gelir.

Bu boya sadece laboratuvarda yaratıldı, bu yüzden toptan üretimden şimdilik uzakta.

Ancak araştırmacılar, kolayca ölçeklenebilen teknikler kullanarak boyayı çeşitli renklerde yaptılar ve bundan sonra üzerinde çalışacakları şey seri üretime geçmek olacak.

Bu boyayı pazara sunmanın en büyük motivasyonlarından biri, aynı zamanda yapıları daha serin tutmaya da yardımcı olabilmesi.

Plazmonik boyanın yapısı tüm kızılötesi spektrumu yansıtır, bu nedenle daha az ısı emilir.

Araştırmacılar, yeni boyanın altındaki yüzeylerin, normal ticari boya ile kaplandıkları duruma göre 13 ila 16 santigrat derece daha soğuk kaldığını söylüyorlar .

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